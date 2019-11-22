Обжаловать штрафы с камер удаленно: Как это будет работать и есть ли польза?

В следующем году автомобилисты получат возможность обжаловать зафиксированные с помощью дорожных камер штрафы удаленно, для этого будет достаточно посетить официальный портал госучреждения. Там же можно будет вернуть и деньги, если штраф уже оплачен, но ошибочно. Как это будет работать и есть ли в изменениях толк, стоит рассказать подробнее.

Выписка штрафов через камеры. Если даже сервис заработает уже в следующем году, есть сразу несколько серьезных недоработок, на которые обязательно стоило бы обратить внимание. В первую очередь, это проблема с выпиской штрафов с помощью дорожных камер. В среднем на подпись электронного письма у работника Если даже сервис заработает уже в следующем году, есть сразу несколько серьезных недоработок, на которые обязательно стоило бы обратить внимание. В первую очередь, это проблема с выпиской штрафов с помощью дорожных камер. В среднем на подпись электронного письма у работника ГИБДД уходит всего лишь 8 секунд. Конечно же, за столь короткий промежуток времени нет возможности даже отдаленно вникнуть в суть произошедшей ситуации.

Другими словами, водитель может быть вовсе и не виноват, однако на это никто не обратит внимание, просто поставит подпись и отправит письмо.

Квалифицированная электронная подпись. Чтобы иметь возможность обжаловать назначенный штраф в режиме онлайн, у автомобилиста должна быть квалифицированная электронная подпись, оформить которую можно в среднем за 2000 рублей, потому ее нет практически ни у кого. Кроме того, необходимо предоставить:

— Подлинники документов

— Копии заверенных нотариусом документов

Каким образом водители должны осуществить эту процедуру, в законе почему-то не указано, а это означает, что выход только один — ехать вместе со свидетелями в ГИБДД, где их опросят и решат, был ли штраф ошибочным. На это обычно автомобилистам нужно потратить целый день, вот и предпочитает большинство просто заплатить, чтобы не тратить нервы и деньги.

Абсурдность ситуации. То, что штрафы оплачиваются, в свою очередь, показывает высокую эффективность работы дорожных камер, то есть показатели стремятся к 100 процентам. Нюансы, конечно же, никого не интересуют. Снова стоит отметить и тот факт, что компенсацию получить или обжаловать штрафы водитель может только через суд, этот аспект и вовсе не отработан.

Получается интересная ситуация, когда действия водителя автоматически не подпадают под презумпцию виновности и доказать обратное достаточно сложно, хлопотно и затратно. Единственные, кто выиграют в данном случае — государство и частные компании, отвечающие за установку дорожных камер, ведь в силу их эффективности число аппаратов на дорогах будет только расти.

Мнение экспертов. Интересный факт — занимается разработкой новых правил пока непонятно кто, но система устроена таким образом, что доказать невиновность водителю сложно. Мнение автомобилистов или экспертов в данной области при этом не учитываются, что, как полагают эксперты, сделано не случайно.

В следующем году появится сервис, который, по сути, окажется бесполезным, камеры будут работать и дальше, а изменений не стоит ждать еще в ближайшие 10 лет.

Итог. В следующем году планируется внедрить систему, с помощью которой водитель получит возможность обжаловать в электронной форме назначенный дорожной камерой штраф. Тем не менее, если до того времени ничего не изменится, воспользоваться ей будет попросту нереально, отмечают эксперты.