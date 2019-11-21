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4 криминальных подставы водителя в пробке — будьте внимательны 

Car.ru 3 часа назад
Четыре способа ограбить водителя в пробке
Фото: Car.ru
Представители правоохранительных органов РФ отмечают, что в последние годы как-то оживились грабители на дорогах. Создается такое впечатление, что возвращаются 90-е годы прошлого века.
Недавно в Москве шестеро грабителей менее чем за одну минуту успели избить водителя премиального немецкого авто и отнять у него сумку с 6 млн рублей. Преступление было совершено в автомобильной пробке. Поэтому, если вы стоите в пробке, запирайте все двери на всякий случай.
Также полиция не рекомендует класть на видном месте ценные вещи и кошельки. Воришки могут стащить все это и быстро скрыться.
Довольно старый, но действенный способ выманить водителя из автомобиля — кинуть пакет с кефиром на лобовое стекло. Пока возмущенный владелец авто протирает стекло, воры "обчищают" его машину. Тащат все, вплоть до документов.
Красотка машет вам рукой, когда вы стоите в пробке? Возможно это отвлекающий маневр, чтобы ее сообщники смогли застать вас врасплох и обокрасть.
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