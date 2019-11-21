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«Чушь»: Путин о новом порядке медосмотра водителей 

Рамблер 1 час назад
«Чушь»: Путин о новом порядке медосмотра водителей
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин раскритиковал ситуацию с введением нового порядка медосмотра водителей, спровоцировавшую очереди в диспансерах. Об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», с 22 ноября вступили в силу правила, по которым стоимость водительской медкомиссии вырастет в несколько раз — с нескольких сотен рублей до пяти тысяч и выше. Кроме осмотра у врачей, водителям нужно будет сдать кровь и мочу на наркотические вещества и алкоголь. В последние несколько дней автомобилисты стояли в очередях, чтобы пройти освидетельствование по старой цене.
«Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то», — заявил Путин.
Президент согласился с необходимостью проводить дополнительные обследования, связанные с употреблением наркотиков, так как речь идет о безопасности миллионов людей на дорогах.
«Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы», — заключил он.
В Минздраве отмечали, что новый порядок начнут вводить не с 22 ноября, а не раньше января 2020 года.
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Комментарии4 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Бортжурнал , Владимир Путин , Минздрав РФ
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