«Чушь»: Путин о новом порядке медосмотра водителей

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал ситуацию с введением нового порядка медосмотра водителей, спровоцировавшую очереди в диспансерах. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщал «Рамблер», с 22 ноября вступили в силу правила, по которым стоимость водительской медкомиссии вырастет в несколько раз — с нескольких сотен рублей до пяти тысяч и выше. Кроме осмотра у врачей, водителям нужно будет сдать кровь и мочу на наркотические вещества и алкоголь. В последние несколько дней автомобилисты стояли в очередях, чтобы пройти освидетельствование по старой цене.

«Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то», — заявил Путин.

Президент согласился с необходимостью проводить дополнительные обследования, связанные с употреблением наркотиков, так как речь идет о безопасности миллионов людей на дорогах.

«Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы», — заключил он.