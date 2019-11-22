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Как избежать ДТП, если на ходу провалилась педаль тормоза? 

Car.ru 5 часов назад
Провалилась педаль тормоза: как избежать ДТП?
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
На дороге происходят разные ситуации с опасными последствиями. К примеру, прямо на ходу может провалиться педаль тормоза, что в большинстве ситуаций приводит к аварии и болезненным последствиям. Полагаться в данном случае нужно на опыт автомобилиста, но есть и несколько полезных советов, которые стоит учитывать.
Опасность неисправности тормозной системы. Неисправности тормозной системы, если они происходят прямо на ходу, опасны и ведут к возникновению аварий. В данной ситуации следует безопасно остановить транспортное средство или же минимизировать последствия ДТП. Есть несколько самых распространенных причин неисправности тормозов:
  • Протечки в трубках с гидравликой
  • Выходит из строя вакуумный усилитель
  • Уровень гидравлической жидкости падает до минимума
В зависимости от ситуации, стоит определиться с действиями. К примеру, если есть специальный датчик, сигнализирующий о минимальном уровне технической жидкости, возникает несколько минут, чтобы безопасно остановить автомобиль.
Методы решения проблемы. Методы помощи в опасных ситуациях отличаются для автоматической и механической трансмиссии. Механика позволяет остановить транспортное средство с помощью двигателя. Для этого нужно:
  • Выжать сцепление
  • Включить понижающую передачу
  • При небольших скоростях применить ручной тормоз
Дергать ручник стоит не слишком резко, чтобы не отправить автомобиль в занос и не спровоцировать опасность. Лучше всего применить экстренные методы, сломать МКПП, но остановить машину и избежать аварии.
С автоматикой совершить экстренное торможение сложнее. Если есть подрулевые переключатели, появится возможность понизить передачу и применить торможение двигателем. На более старых образцах есть ограничители, которые не позволяют разогнать авто выше второй или третьей скорости, можно использовать их и затормозить двигателем, как в случае с МКПП.
Еще есть ручник, он тоже иногда спасает даже при наличии АКПП, но стоит помнить, что для начала стоит любыми способами снизить скорость авто.
Профилактика поломок тормозов. Всегда проще предотвратить неисправности тормозной системы, чем затем применять экстренные методы. Прежде всего, внимание всегда стоит уделять герметичности системы и проверять все трубки, чтобы там не было протечек. Тормозную жидкость обязательно нужно менять вовремя, при обслуживании тормозов качественно прокачивать всю систему.
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