Ужесточение водительского медосмотра отложили до июля

Отложили до июля: Минздрав перенес ужесточение водительского медосмотра

Минздрав определил новый порядок медосмотра для водителей — он вступит в силу с 1 июля 2020 года. Президент РФ Владимир Путин ранее раскритиковал ведомство за поспешное введение новых правил и назвал эти известия «чушью». Он также отметил, что справки стоят слишком дорого, составляя половину МРОТ.

Министерство здравоохранения обновило сроки вступления в силу нового порядка медицинского осмотра для водителей. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий приказ, правила вступят в силу с 1 июля 2020 года.

Минздрав предлагал ввести новый порядок медосмотра с пятницы, 22 ноября.

Чтобы получить или обновить водительские права, нужно сдать кровь и мочу. Тесты укажут на наличие или отсутствие в организме наркотических и психотропных веществ, а также биомаркера CDT — карбогидрат-дефицитного трансферрина, указывающего на хронический алкоголизм.

Из-за дополнительных анализов стоимость справок вырастет на порядок, отмечали в СМИ. В наркодиспансерах многих городов России выстроились очереди из желающих оформить документы по старым ценам.

СМИ сообщали, что стоимость медсправок из-за дополнительных анализов вырастет десятикратно. К примеру, в Приморском крае стоимость документа для водителей вырастет с 500 рублей до как минимум 5 тыс. руб., сообщил главный врач регионального наркологического диспансера Аркадий Юхименко.

В наркодиспансерах различных российских городов из желающих оформить документы по старым ценам образовались небывало длинные очереди. В Ярославле очередь в наркодиспансер выросла в 15 раз.

В Казани пенсионер скончался в очереди, стремясь получить медсправку. Врачи пытались оказать помощь мужчине 1946 года рождения, но не преуспели — он умер.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с новыми правилами «чушью» — такие изменения нужно вводить «с умом», отметил российский лидер.

«Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то», — подчеркнул Путин.

Он также заявил, что от новых правил выдачи медсправок зависит безопасность миллионов водителей и пассажиров на дорогах страны.

Путин добавил, что Минтруд должен был обратить внимание на то, что цена получения новых справок составляет почти половину от минимального размера оплаты труда. Не обошлось без кадровых решений — директор Центра наркологии им. Сербского Татьяна Клименко , одобрившая заключение на новые правила медосмотра, была уволена. Такой приказ отдала министр здравоохранения Вероника Скворцова

Клименко подтвердила, что уходит с должности, но не стала называть причин увольнения.

В начале октября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на приказ Минздрава сообщала, что для получения водительских прав гражданам России необходимо будет сдать тест на хронический алкоголизм.

В случае положительного результата человек будет направлен в наркологический диспансер на дополнительные обследования. Претендента проверят психиатр-нарколог и прочие специалисты, а кроме того — проведут с ним «инструментальные и лабораторные исследования».

В неоднозначных случаях решение будет принимать врачебная комиссия.

Сейчас сдавать кровь на маркер CDT может направить психиатр-нарколог при выявлении определенных симптомов или синдромов заболевания, противопоказанного для управления автотранспортом.

Согласно приказу Минздрава, психиатр-нарколог при наличии оснований также может направить желающих получить водительские права на анализ мочи. С его помощью можно будет установить, употреблял ли претендент психоактивные вещества: опиаты, кокаин, метадон, барбитураты, каннабиноиды и амфетамин.

Пьяное вождение — одна из главных причин гибели людей на дорогах. Правительство предпринимает меры по борьбе с этой проблемой. В июне вступил в силу закон, ужесточающий наказание для виновников «пьяных» дорожно-транспортных происшествий.

Нетрезвый водитель может потерять права на срок до семи лет, если совершенная по его вине авария причинила тяжкий вред здоровью пострадавшего. Кроме того, наказание предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет, а занимать определенные должности нетрезвый водитель не сможет до трех лет. Ранее за совершение такого ДТП грозило наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Если в «пьяном» ДТП погиб человек, то виновника могут приговорить к лишению свободы сроком до 12 лет. В случае, если действия нетрезвого автомобилиста повлекли за собой гибель нескольких (двух и более) людей, то его могут посадить в тюрьму на 15 лет.