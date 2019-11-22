Какую незамерзайку покупать зимой

Эксперты издания Autonews рассказали читателям, какую незамерзайку предлагают российским автолюбителям нынешней зимой, что из этого произведено легально, а что в подпольных цехах, и, как контрафакт влияет на здоровье автолюбителей.

По данным издания, в производстве стеклоомывающей жидкости используются на выбор три компонента: изопропиловый спирт, метанол или этанол. При этом в России изготавливать незамерзайку на основе метилового спирта запрещено с 2000 года, поскольку российские автолюбители травились, выпивая очищающую жидкость вместо пищевого алкоголя. Метанол, по словам медиков, действует на нервную систему и особенно опасен для органов зрения. Между тем, метиловый спирт до сих пор активно используются при производстве контрафактных жидкостей в подпольных цехах. Продукция реализуется на обочинах трасс и городских магистралей.

Незамерзайки на базе пищевого этилового спирта в России не производят, поскольку в стране действуют высокие акцизы на этанолосодержащие продукты, что делает производство омывайки на их основе экономически невыгодным.

Легальное очищающее средство, попадающее на прилавки автомагазинов, изготавливается на базе изопропилового спирта. Такая незамерзайка, по словам экспертов, стоит дороже контрафактных аналогов, но плохо пахнет и хуже чистит стекло.

Ранее, как сообщал «Рамблер», автоэксперты назвали преимущества контрафактной незамерзайки. По словам специалистов, жидкость, купленная у продавцов на обочине, в несколько раз дешевле, при этом она нисколько не вреднее своих легальных аналогов.