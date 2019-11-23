Ловушки ГИБДД — что нужно знать водителям

Фиксация большей части нарушений ПДД на сегодняшний день осуществляется при помощи автоматики.

Правда, это не исключает сотрудников ГАИ , которые иногда не отличаются честностью. Некоторые из них могут подставить водителей, которые не уверены в себе и недостаточно хорошо знают законодательство. Во избежание получения несправедливого наказания, стоит быть подготовленным к возможной ловушке, ожидающей на дороге.

Подставные дорожные знаки. Смысл установки этой ловушки состоит в том, что в месте, где не так давно был уложен новый слой асфальта, устанавливаются знаки о проведении дорожных работ и присутствует ограничение скорости. Водитель же думает, что работы уже пришли к своему завершению, и не обращает на них внимания, двигаясь с прежней скоростью. Но неподалеку уже стоит автомобиль ГИБДД. Вынесенное наказание будет зависеть от степени превышения скоростного режима.

Обжалование данного наказания — дело непростое, так как для этого необходимо будет привести доказательства о действительном окончании ремонтных работ. Гораздо проще соблюсти требование знаков и снизить скорость движения.

Не пропустил пешехода. Достаточно большой популярностью также пользуется ловушка в виде нерегулируемого пешеходного перехода. После спокойного проезда водителем данного участка, через несколько десятков метров он будет остановлен инспектором ДПС, который будет намереваться оштрафовать его за то, что он не пропустил пешехода. Здесь вступает в действие п. 14.1 ПДД, где говорится о том, что водитель обязан пропустить всех пешеходов, которые будут находиться на переходе хотя бы одной ногой. Избежать штрафа поможет наличие видеорегистратора, при помощи которого можно доказать, что на «зебру» автомобиль выехал раньше.

Непристегнутый ремень безопасности. Еще одной ловушкой для водителей от инспекторов ГИБДД может стать попытка убеждения в том, то он ехал с непристегнутым ремнем безопасности. При этом, нарушения со стороны водителя не было, он всего лишь отстегнул ремень в попытке достать документы из бардачка или кармана.

В данном случае водителю не стоит подписывать протокол и указать инспектору на тот факт, что он должен предоставить соответствующие доказательства, например фото или видеоматериалы, подтверждающие, что водитель ехал на машине с непристегнутым ремнем безопасности. То есть, ремень должен был не быть пристегнутым именно во время движения, а не стоянки.

Невидимая дорожная разметка. После проезда участка дороги, на котором полностью отсутствует разметка и дорожные знаки, водителя останавливает инспектор ГИБДД и говорит, что он пересек сплошную линию и должен быть лишен прав. Тот факт, что ее не видно, это уже проблемы водителя. При таком развитии событий, все действия сотрудника ГИБДД являются чистой воды провокацией. Необходимо сфотографировать или снять на видео дорогу, указав на отсутствие на ней видимой дорожной разметки. Это даст возможность доказать отсутствие вины. Также следует делать упор на то, что вы первый раз оказались на данной дороге и не могли знать о наличии здесь сплошной линии.

Выезд на полосу встречного движения. Впереди автомобиля движется транспортное средство с низкой скоростью передвижения, например, трактор. Несмотря на наличие знака, запрещающего обгон, некоторые водители, увидев отсутствие встречного движения, уходят вперед, где их уже ждут сотрудники ГИБДД.

Это один из немногих случаев, когда они правы, так как знак о запрещении обгона, стоит. Единственным оправданием может стать обгон транспорта, скорость движения которого ниже 30 км/ч, согласно имеющемуся у него техпаспорту.

Итог. Одними из наиболее важных качеств на дороге становятся внимательность и соблюдение требований установленных дорожных знаков. В этом случае, водитель сможет сохранить у себя права, и не входить в лишние затраты, связанные со штрафами.