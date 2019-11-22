Сел аккумулятор и рядом никого: как завести авто

Как завести автомобиль, если сел аккумулятор и рядом никого нет

С каждым может случиться ситуация, когда аккумулятор "сдох" и помощи просить не откуда. Как тогда завести двигатель? Оказывается есть средство.

Давайте рассмотрим процесс более детально.

Если вы в машине только один и растолкать, чтобы двигатель запустился, не получится, возможно использовать другой метод.

Необходимо поддомкратить ведущее колесо автомобиля и намотать на него стропу, веревку или трос (3-4 оборота). Устанавливаем коробку на третью передачу. Далее резким движением дергаем веревку, пытаясь раскрутить колесо. В случае успешного исхода наша машина заведется.

Стоит конечно оговориться, что такой способ запуска двигателя подходит больше машинам более ранних версий и с "механикой".

Есть конечно и некоторые модели с АКПП, которым подойдет способ запуска силового агрегата с толкача. Но там скорость должна быть не ниже 40 км/ч.

А какие способы запуска двигателя, если аккумулятор сел, известны вам?