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Как завести автомобиль, если сел аккумулятор и рядом никого нет 

Car.ru 1 час назад
Сел аккумулятор и рядом никого: как завести авто
Фото: Car.ru
С каждым может случиться ситуация, когда аккумулятор "сдох" и помощи просить не откуда. Как тогда завести двигатель? Оказывается есть средство.
Давайте рассмотрим процесс более детально.
Если вы в машине только один и растолкать, чтобы двигатель запустился, не получится, возможно использовать другой метод.
Необходимо поддомкратить ведущее колесо автомобиля и намотать на него стропу, веревку или трос (3-4 оборота). Устанавливаем коробку на третью передачу. Далее резким движением дергаем веревку, пытаясь раскрутить колесо. В случае успешного исхода наша машина заведется.
Стоит конечно оговориться, что такой способ запуска двигателя подходит больше машинам более ранних версий и с "механикой".
Есть конечно и некоторые модели с АКПП, которым подойдет способ запуска силового агрегата с толкача. Но там скорость должна быть не ниже 40 км/ч.
А какие способы запуска двигателя, если аккумулятор сел, известны вам?
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Теги:
Бортжурнал
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