Названы основные ошибки при сезонной смене колес

Журнал "За рулем" назвал основные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.

Во-первых, это неправильное хранение колес. Как указывает автор статьи, существуют рекомендации по межсезонному хранению колес: они должны находиться в сухом, прохладном, проветриваемом помещении. При этом шины без дисков можно ставить на пол, а колеса в сборе — класть стопкой или подвешивать, чтобы они не касались пола. "Нарушение условий хранение чревато деформацией резины, появлением скрытых дефектов, которые могут привести к разрыву шины под нагрузкой", — отмечает он.

Во-вторых, автовладельцы зачастую используют слишком старую резину, которая, однако, имеет ограниченный срок службы, отмечает издание.

Кроме того, некоторые автолюбители совершают ошибку, устанавливая на машины "кривые" колесные диски. Они вызывают дисбаланс, создающий лишнюю нагрузку на элементы подвески автомобиля, отмечает автор.

Четвертой ошибкой является неправильная установка шин, что приводит к ее быстрому износу и заметному ухудшению управляемости автомобиля, указывает издание.

Еще одной ошибкой, как отмечает автор, является неправильная затяжка болтов. Их нужно затягивать крест-накрест в определенной последовательности, используя динамометрический ключ для правильного момента затяжки, говорится в материале.

Также необходимо правильно выставлять давление в колесах в соответствии с инструкцией автомобиля, отмечает автор. Неправильное давление грозит существенным ухудшением управляемости, ростом расхода топлива и быстрым износом шин, продолжает он.

Ошибкой, как указывает издание, является и отсутствие балансировки колес. Данную процедуру теоретически нужно проводить примерно раз в год, при этом многие автовладельцы, меняющие колеса в сборе, не балансируют их годами, что вызывает дисбаланс и ухудшение поведения автомобиля на дороге.