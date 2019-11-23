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Россиянам назвали главные ошибки при замене резины 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Россиянам назвали главные ошибки при замене резины
Фото: РИА Новости
Журнал «За рулём» перечислил основные ошибки, которые допускают автовладельцы при смене колёс. Речь идёт о замене резины при наступлении холодного времени года.
Как заявляют эксперты, главная ошибка зачастую кроется в неправильном хранении колёс.
Нарушение условий хранение чревато деформацией резины, появлением скрытых дефектов, которые могут привести к разрыву шины под нагрузкой, — говорится в статье.
Ещё одной распространённой ошибкой является использование слишком старых колёс. Как отмечают специалисты, резина имеет ограниченный срок эксплуатации. После 5 лет непрерывного использования автовладельцу желательно сменить шины на новые.
Неприятности водителям может доставить установка на машины «кривые» колёсные диски. Они нарушают балансировку авто, приводя к лишней нагрузке на элементы подвески. Кроме того, часть автомобилистов устанавливают шины неправильно. Это ведёт к износу колёс и необходимости снова и снова приобретать комплект резины.
Россияне часто пренебрегают балансировкой колёс. Согласно рекомендациям экспертов, данную процедуру нужно проводить примерно раз в год. Отказ от балансировки вызывает ухудшение поведения автомобиля на дороге.
Ранее специалисты «Автодора» предложили на законодательном уровне закрепить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение этой нормы. По данным госкомпании, 90% ущерба российским дорогам наносится именно в зимний период, особенно на участках с разрешённой скоростью более 70 км/ч, писал News.ru.
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Теги:
Бортжурнал , Автодор , За рулем
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