Россиянам назвали главные ошибки при замене резины

Журнал «За рулём» перечислил основные ошибки, которые допускают автовладельцы при смене колёс. Речь идёт о замене резины при наступлении холодного времени года.

Как заявляют эксперты, главная ошибка зачастую кроется в неправильном хранении колёс.

Нарушение условий хранение чревато деформацией резины, появлением скрытых дефектов, которые могут привести к разрыву шины под нагрузкой, — говорится в статье.

Ещё одной распространённой ошибкой является использование слишком старых колёс. Как отмечают специалисты, резина имеет ограниченный срок эксплуатации. После 5 лет непрерывного использования автовладельцу желательно сменить шины на новые.

Неприятности водителям может доставить установка на машины «кривые» колёсные диски. Они нарушают балансировку авто, приводя к лишней нагрузке на элементы подвески. Кроме того, часть автомобилистов устанавливают шины неправильно. Это ведёт к износу колёс и необходимости снова и снова приобретать комплект резины.

Россияне часто пренебрегают балансировкой колёс. Согласно рекомендациям экспертов, данную процедуру нужно проводить примерно раз в год. Отказ от балансировки вызывает ухудшение поведения автомобиля на дороге.