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Четыре опасных действия на дороге, гарантирующих ДТП 

Рамблер 47 минут назад
Четыре опасных действия на дороге, гарантирующих ДТП
Фото: ТАСС
Автоэксперты выявили четыре действия водителя, которые многократно увеличивают риск попадания в ДТП, сообщает «Автовзгляд». Специалисты проанализировали данные с 20 000 автомобилей, собранные при помощи телематических датчиков.
Вероятность угодить в автоаварию возрастает в 5 раз при слишком частых боковых ускорениях: более семи на каждые 100 километров. Речь идёт о внезапных перестроениях из ряда в ряд и разворотах.
Резкие ускорения по прямой и торможения увеличивают риск возникновения ДТП в 2,5 раза. Любопытно, что превышение скорости, по мнению аналитиков, не так опасно для автолюбителей: вероятность устроить аварию возрастает в 2 раза, если нарушить установленный скоростной режим около 30 раз на отрезке в 100 километров.
Наконец, опасным фактором признана ночная езда с десяти часов вечера до шести часов утра. В это время риск угодить в ДТП повышается в два раза. Однако, какие именно опасности таит в себе ночная дорога, эксперты не уточнили.
Ранее, как сообщал «Рамблер», автоэксперты назвали списк предметов, нахождение в салоне которых может спровоцировать ДТП. Так управлению машиной может помешать запутавшийся в педалях автомобильный коврик, упавшая в ноги водителя обыкновенная пластиковая бутылка, слишком высокие каблуки на обуви или слетевшие шлёпанцы с ступни.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Бортжурнал , ДТП , АвтоВзгляд
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