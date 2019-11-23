Россиянам рассказали, что делать при недоливе топлива

Автоэксперт Роман Гуляев в диалоге с корреспондентом Ura.ru рассказал российским автолюбителям, что необходимо делать, если они обнаружили недолив топлива на АЗС. По его словам, действовать надо сразу, «не отходя от бензоколонки».

Гуляев заявил, что в первую очередь необходимо потребовать поверку заправки при помощи специального мерного оборудования, которое должно иметься на АЗС. Если факт недолива будет установлен, но сотрудники заправки не согласятся урегулировать конфликт, необходимо поставить в известность контролирующие органы.

« (Нужно) обращаться с жалобой в Роспотребнадзор, прокуратуру на руководство заправки», — подчеркнул Гуляев.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Минпромторг РФ заявил, что больше половины российских АЗС недоливают в два-три раза больше топлива, чем полагается по норме. Например, отпуская 10 литров топлива клиенту, сотрудники автозаправок недоливают от 50 до 90 мл при норме в 25 мл. Если речь заходит об отпуске 50 л, в этом случае недолив составляет от 200 до 300 мл при норме в 125 мл. При этом эксперты заявили, что не доливают топливо две трети российских АЗС.

С 2021 года в России планируют ввести штрафы с оборота заправок за недолив топлива. Законопроект предполагает, что за первое нарушение штраф составит один процент от оборота, но не менее 500 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения он вырастет до трех процентов, но не менее двух миллионов рублей.