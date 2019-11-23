В России горящий BMW потушили стоками из канализации

В Самаре ассенизатор потушил загоревшийся автомобиль BMW . Об этом сообщает «Россия Самара».

Инцидент попал на видео и был опубликован в местном паблике во «ВКонтакте». На кадрах ролика видно, как водитель ассенизаторской машины сначала поливает из шланга капот автомобиля.

Затем водитель BMW открыл крышку капота, после чего оттуда вырвался столб пламени. Его быстро удалось локализовать с помощью льющейся из шланга коричневой жидкости.

Некоторые пользователи соцсетей отнеслись к происходящему с юмором.

«Это к деньгам», — в шутку заметил юзер Артем Иванов.

«Можно целую серию выпусков Comedy Club по этому видео отснять», — написал комментатор Steeple.

Многие отмечали, что в данном случае канализационные стоки, которыми тушили машину, не представляли большой проблемы.

«Потом отвезет на мойку да и все. А так машина бы сгорела», — высказывал свое мнение Kajjir.

Ранее сообщалось о том, что пьяный россиянин в третий раз угнал ассенизаторскую машину. Он сделал это ради того, чтобы поехать к возлюбленной.