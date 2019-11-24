Когда заперто авто: почему разбитое стекло выходит дешевле вызова специалиста

Эксперты издания «Автовзгляд» рассказали читателям о недостатках аварийного вскрытия запертых автомобильных дверей. По словам специалистов, иногда разбить стекло оказывается дешевле, чем воспользоваться услугами мастера.

Опытные водители уверяют, что в теории специалист по вскрытию замков должен разблокировать дверь без сопутствующих повреждений запирающего механизма, лакокрасочного покрытия и т.д., воспользовавшись набором отмычек. Однако на практике зачастую бывает так, что после визита мастера замок приходит в негодность: его грубо высверливают. При этом страдает ручка двери, обшивка, краска.

Эксперты уверят, что таким образом предприниматели навязывают автолюбителям дополнительные услуги — установку нового замка. Специалисты подсчитали, что в Москве вызов автомастера по вскрытию замков обойдётся в 1500-2000 рублей. С учетом установки нового механизма и сопутствующих повреждений общая стоимость визита специалиста может превысить 10 тысяч рублей. Поэтому, уверяют опытные атолюбители, иногда разбить окно и открыть дверь самостоятельно выходит дешевле, чем обратиться к коммерсантам.

Ранее, как сообщал «Рамблер», автоэксперты рассказали, как можно в дороге самому починить пробитое колесо. Чтобы доехать до ближайшего СТО в отверстие в покрышке можно ввинтить саморез или болт, воспользоваться «техаптечкой» или баллончиком с герметиком.