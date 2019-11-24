Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Микроавтобус попал в ДТП в Оренбуржье, есть погибшие
Микроавтобус попал в ДТП в Оренбуржье, есть погибшие
ДТП
Пассажир курит в салоне на АЗС: что грозит водителю?
Пассажир курит в салоне на АЗС: что грозит водителю?
Бортжурнал
«Стоял, плакал»: мэр Тулуна попал в ДТП и потерял жену
«Стоял, плакал»: мэр Тулуна попал в ДТП и потерял жену
ДТП
Собака час вела машину кругами и осталась жива
Собака час вела машину кругами и осталась жива
ДТП

Когда заперто авто: почему разбитое стекло выходит дешевле вызова специалиста 

Рамблер 1 час назад
Почему разбитое стекло выходит дешевле вызова специалиста
Фото: depositphotos.com
Эксперты издания «Автовзгляд» рассказали читателям о недостатках аварийного вскрытия запертых автомобильных дверей. По словам специалистов, иногда разбить стекло оказывается дешевле, чем воспользоваться услугами мастера.
Опытные водители уверяют, что в теории специалист по вскрытию замков должен разблокировать дверь без сопутствующих повреждений запирающего механизма, лакокрасочного покрытия и т.д., воспользовавшись набором отмычек. Однако на практике зачастую бывает так, что после визита мастера замок приходит в негодность: его грубо высверливают. При этом страдает ручка двери, обшивка, краска.
Эксперты уверят, что таким образом предприниматели навязывают автолюбителям дополнительные услуги — установку нового замка. Специалисты подсчитали, что в Москве вызов автомастера по вскрытию замков обойдётся в 1500-2000 рублей. С учетом установки нового механизма и сопутствующих повреждений общая стоимость визита специалиста может превысить 10 тысяч рублей. Поэтому, уверяют опытные атолюбители, иногда разбить окно и открыть дверь самостоятельно выходит дешевле, чем обратиться к коммерсантам.
Ранее, как сообщал «Рамблер», автоэксперты рассказали, как можно в дороге самому починить пробитое колесо. Чтобы доехать до ближайшего СТО в отверстие в покрышке можно ввинтить саморез или болт, воспользоваться «техаптечкой» или баллончиком с герметиком.
Видео дня. Путин назвал чушью новые правила медосмотра для водителей
Комментарии 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Бортжурнал , АвтоВзгляд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Микроавтобус попал в ДТП в Оренбуржье, есть погибшие
Микроавтобус попал в ДТП в Оренбуржье, есть погибшие
Пассажир курит в салоне на АЗС: что грозит водителю?
Пассажир курит в салоне на АЗС: что грозит водителю?
«Стоял, плакал»: мэр Тулуна попал в ДТП и потерял жену
«Стоял, плакал»: мэр Тулуна попал в ДТП и потерял жену 23
Собака час вела машину кругами и осталась жива
Собака час вела машину кругами и осталась жива
Tesla получила 146 тысяч заказов на Cybertruck
Tesla получила 146 тысяч заказов на Cybertruck 1
Видео
«Стоял, плакал»: мэр Тулуна попал в ДТП и потерял жену
00:40
«Стоял, плакал»: мэр Тулуна попал в ДТП и потерял жену
ДТП Статьи
«Роковая случайность»: водитель зарезал пешехода
03:35
«Роковая случайность»: водитель зарезал пешехода
ДТП
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Виновного в ДТП депутата лишили прав
00:24
Виновного в ДТП депутата лишили прав
ДТП
Дорога поглотила легковушку на глазах
00:28
Дорога поглотила легковушку на глазах
ДТП
Пьющие и безграмотные: почему в России гибнут в ДТП
02:58
Пьющие и безграмотные: почему в России гибнут в ДТП
ДТП Бортжурнал
В России нашли дорогу со столбами посередине
00:50
В России нашли дорогу со столбами посередине
Автоновости Другое
Шимко высказался об освобождении Алисовой
02:31
Шимко высказался об освобождении Алисовой
ДТП
Водитель упавшего в Фонтанку авто раскрыл подробности ЧП
00:57
Водитель упавшего в Фонтанку авто раскрыл подробности ЧП
ДТП
Новая «добыча» «моста глупости»
01:14
Новая «добыча» «моста глупости»
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение