Пассажир курит в салоне на АЗС: что грозит водителю?

Эксперты издания «Автовзгляд» рассказали читателям, как сотрудники ГИБДД реагируют на курящего пассажира в салоне авто, заехавшего на АЗС. По словам специалистов, до сих пор нет единого мнения о том, стоит ли за это наказывать.

Эксперты подчеркивают, что административный кодекс предполагает штраф в размере от 2000 до 3000 рублей за курение в общественном месте, однако норма не содержит информации о наказании за дымящую сигарету в салоне автомобиля.

Поэтому нередко возникают споры о том, можно ли считать внутреннее пространство машины общественным местом. У автолюбителя и полицейского на этот счёт разные точки зрения. Водитель ссылается на то, что признаком общественного места является присутствие рядом посторонних людей. Поэтому, если у автомобиля закрыты окна и двери, салон скорее подходит под понятие частной территории, на которой хозяину можно курить.

При этом в случае курения в закрытой машине на территории АЗС автоинспекторы указывают, что в первую очередь противоправное действие совершается на территории автозаправки, а в последнюю — на частной территории. Исходя из этого обстоятельства, правоохранители выписывают нарушителю штраф, который в теории можно попытаться оспорить.

Эксперты подчеркивают, что взыскание применяется к конкретному человеку, который нарушил закон. Поэтому, если курит пассажир, то платить придётся ему, а не водителю.