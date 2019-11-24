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Пассажир курит в салоне на АЗС: что грозит водителю? 

Рамблер 59 минут назад
Пассажир курит в салоне на АЗС: что грозит водителю?
Фото: РИА Новости
Эксперты издания «Автовзгляд» рассказали читателям, как сотрудники ГИБДД реагируют на курящего пассажира в салоне авто, заехавшего на АЗС. По словам специалистов, до сих пор нет единого мнения о том, стоит ли за это наказывать.
Эксперты подчеркивают, что административный кодекс предполагает штраф в размере от 2000 до 3000 рублей за курение в общественном месте, однако норма не содержит информации о наказании за дымящую сигарету в салоне автомобиля.
Поэтому нередко возникают споры о том, можно ли считать внутреннее пространство машины общественным местом. У автолюбителя и полицейского на этот счёт разные точки зрения. Водитель ссылается на то, что признаком общественного места является присутствие рядом посторонних людей. Поэтому, если у автомобиля закрыты окна и двери, салон скорее подходит под понятие частной территории, на которой хозяину можно курить.
При этом в случае курения в закрытой машине на территории АЗС автоинспекторы указывают, что в первую очередь противоправное действие совершается на территории автозаправки, а в последнюю — на частной территории. Исходя из этого обстоятельства, правоохранители выписывают нарушителю штраф, который в теории можно попытаться оспорить.
Эксперты подчеркивают, что взыскание применяется к конкретному человеку, который нарушил закон. Поэтому, если курит пассажир, то платить придётся ему, а не водителю.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Бортжурнал , ГИБДД , АвтоВзгляд
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