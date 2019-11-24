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Bentley Bentayga получил новые версии 

Автостат 41 минуту назад
Bentley Bentayga получил новые версии
Фото: Автостат
Bentley Bentayga получил новые версииВнедорожник Bentley Bentayga получил новые версии с четырьмя и семью сиденьями. В России клиентам доступна линейка из трех двигателей (бензиновых V8, W12 и V8 Diesel), сообщает пресс-служба Bentley. Как отмечается, разнообразие конфигураций сидений дополнительно расширяет возможности роскошного внедорожника Bentayga. Он достаточно просторен для поездок семьи из семи человек и позволяет в случае необходимости разместить большой объем багажа. При этом наличие четырехместной модификации означает, что Bentayga также может использоваться и в качестве роскошного лимузина. В автомобиле с двумя задними сиденьями в распоряжении пассажиров оказываются практически те же функции роскошных сидений, которые доступны в передней части салона, включая электрическую регулировку в 12 направлениях, подогрев, вентиляцию и массаж. Между задними сиденьями в салоне роскошного внедорожника Bentley находится центральная консоль, в которой предусмотрены дополнительные отделения для хранения вещей и USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, а также задняя панель с изысканной прострочкой, отделяющая салон от багажного отделения. Для просторной конфигурации с двумя раздельными задними сиденьями предлагается и ряд дополнительных опций, в том числе развлекательная система для задних пассажиров Bentley Rear Entertainment, Bluetooth-наушники, складные столики для пикника и встраиваемая в консоль индивидуальная секция для охлаждения напитков от Mulliner. Что касается семиместной версии Bentley Bentayga, третий ряд сидений можно сложить с помощью электропривода одним нажатием кнопки, чтобы довести объем багажного отделения до максимума, тогда как средний ряд сидений складывается вручную для облегчения доступа. В качестве опции также предлагается развлекательная система для задних пассажиров Bentley Rear Entertainment. Для отделки эксклюзивного салона мастера Bentley используют самые изысканные материалы: от редких видов древесного шпона и глянцевого карбонового покрытия до кожи высочайшего качества, прошитой вручную. Какие модели можно ждать на российском рынке до конца 2019-го и в 2020 году — смотрите в «Календаре новинок».
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Теги:
Бортжурнал , Автоновости , Тест-драйвы , Bentley Bentayga , Bentley
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