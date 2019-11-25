В России подсчитали машины с механикой и автоматом

Популярность ручной коробки среди россиян, уже давно пусть медленно, но снижается. Хотя, как оказалось, процесс этот далеко не безусловный. Причем есть на российском рынке марки, у которых доля продаж машин с той или иной коробкой передач превышает 90%.

Механической КПП был оснащен лишь 41% автомобилей, проданных в России за 9 месяцев нынешнего года — в численном выражении это 486 тысяч единиц. Соответственно, автоматы всех мастей получили 59% автомобилей. Любопытно, впрочем, что это соотношение сохраняется неизменным на протяжении уже полугода, хотя по итогам первого квартала, когда число реализованных в нашей стране автрмобилей с МКПП также составило 41%, было зафиксировано 8%-ное падение спроса на них.

Что же касается машин с АКПП, то, согласно данным агентства "Автостат", таковых в России больше всего продала марка Kia (142 486 экземпляров), а второе и третье место по этому показателю заняли Hyundai Toyota (101 686 и 69 522 машин соответственно). При этом если у Kia доля продаж автомобилей с автоматами составляет 85%, то у Toyota — 93%. Но это далеко не рекорд. По данным агентства, все без исключения автомобили марок BMW Mercedes-Benz , проданные в России за отчетный период, были оснащены автоматическими коробками. Любопытно, что и российский бестселлер Toyota — седан Camry — покупают только с АКПП. Аутсайдером по доле продаж (но не по общему количеству) среди попавших в Топ-10 стала марка Renault , у которой машины с автоматами выбирают только 30% покупателей.

Что касается спроса на механические коробки, то неудивительно, что в этом сегменте первенствует безоговорочный лидер бюджетного сегмета — марка Lada , у которой на "ручные" машины приходится 93% продаж. В целом же вошедшие в Топ-10 по объему реализации "механических" автомобилей марки перекрывают 94% этого сегмента, причем на долю машин из Тольятти приходится практически половина.