Машину москвички перенесли на газон и оштрафовали

Эксперты издания Autonews рассказали читателям о том, как столичные дорожники во время проведения работ перемещают мешающие им автомобили без ведома хозяев на газоны. В результате автовладельцы получают 5-тысячные штрафы, которые достаточно сложно оспорить.

В пример журналисты привели случай московской автоледи, которая оставила свой KIA Picanto на привычном месте у своего дома. Малолитражка помешала дорожным рабочим переложить асфальт на участке дороги, поэтому авто они переместили на газон без ведома хозяйки. Спустя несколько дней девушка получила штраф в размере 5 тысяч рублей за парковку на газоне: машину сфотографировали бдительные граждане при помощи приложения «Помощник Москвы».

«На фотографии на заднем плане даже видно этих рабочих, которым помешал мой автомобиль. Не знаю, перенесли они его, просто вытолкали на газон или вызывали эвакуатор. Но повезло так, видимо, только мне», — приводит издание слова возмущённой автовладелицы, которая намеревается оспорить штраф.

В Московской административно-дорожной инспекции (МАДИ) попросили предоставить справку о том, что машина москвички была перемещена рабочими. Девушка не смогла достать документ, который выдаёт управа района или компания, проводившая работы, в срок, определённый порядком досудебного обжалования.

«Справку можно отправить онлайн вместе с жалобой через портал Mos.ru. Каждое обращение рассматривается в индивидуальном порядке. В спорных ситуациях МАДИ всегда встает на сторону автомобилистов», — заявили в пресс-службе МАДИ.

Теперь автоледи, если она хочет добиться справедливости, придётся обращаться в суд.