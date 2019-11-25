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Тормозные диски заржавели за один день стоянки. Почему? 

Car.ru 2 часа назад
Тормозные диски заржавели за один день стоянки. Почему?
Фото: Car.ru
Начинающие автолюбители с ужасом воспринимают налет ржавчины на тормозных дисках новенького авто. Стоит ли бить тревогу?
Давайте разбираться.
Сразу же хотим успокоить особо впечатлительных автомобилистов — обсуждаемая проблема реально проблемой не является. Причина проявления налета ржавчины после ночной стоянки может быть вызвана тем, что вечером, перед постановкой на парковку, машина проехала по мокрой дороге.
Разогретые диски быстрее вступают в реакцию выделения оксида железа Fe₂O₃. Это обычная химическая реакция. Данный налет исчезнет после первой же поездки.
Но стоит понимать, что когда машине подолгу приходится простаивать на улице, безобидный налет может вылиться в большую проблему.
Когда коррозия расползется по всему диску, ездить на таком авто становится небезопасно. Устранить проблему можно заменив диски на новые или проточив на специальном оборудовании.
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