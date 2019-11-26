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Назад пути нет: Lada 4x4 получила сполна и даже больше 

Автовести 2 часа назад
Назад пути нет: Lada 4x4 получила сполна и даже больше
Фото: © АвтоВАЗ
О том, что именно получила "старушка" Lada 4x4 (в "девичестве" — "Нива") в порядке своего если уж не омоложения, то долгожданного обновления, недавно уже сообщалось. Теперь же сверхпопулярный отечественный внедорожник-ветеран получил еще и путевку в дальнейшую долгую и счастливую жизнь в виде сертификата одобрения типа транспортного средства. И кое-что еще.
Размещение в открытой базе Росстандарта ОТТС на обновленную полноприводную "Ладу" в обеих ее версиях — 3-дверной ВАЗ-2121 и 5-дверной ВАЗ-2131 — предваряет завтрашний полный перевод конвейера на выпуск уже только модернизированных версий, которые пока сходят с него вперемешку с прежними.
В ОТТС, в частности, указано, что Lada 4x4 отныне оснащена системой вызова экстренных оперативных служб, а по заказу могут быть установлены электростеклоподъемники передних дверей, электропривод наружных зеркал заднего вида и кондиционер. Для автомобиля также предусмотрен и новый типоразмер внедорожных шин 175/80 R16 в дополнение к привычному 185/75 R16. Эти новые шины отличаются более низким индексо нагрузки — 91 против прежнего 93 (то есть максимально 615 кг на шину против 650) и более скромным же индексом скорости S (до 180 км/час в отличие от 190 км/час в случае с прежними шинами с индексом T), что как раз характерно для шин внедорожного назначения.
Напомним также, что прочие обновления коснулись, главным образом на улучшении интерьера внедорожника: "старая Нива" получит новую переднюю панель, центральный тоннель и другие приборы, улучшенный отопитель, и панели дверей, модернизированный потолок (формованный, а не натяжной, как сейчас), передние сиденья видоизмененной формы и задний диван с двумя подголовниками. Кроме того, уже получила подтверждение информация, что что в ходе рестайлинга Lada 4x4 обзавелась стильными новыми бамперами со встроенными противотуманными фарами. Изменений в технической части и экстерьера будут минимальными. Например, на крыше появится антенна, будут использовать новые уплотнители. Силовых агрегатов изменения не коснутся.
Предполагается, что в шоу-румах дилеров Lada 4х4 с современным интерьером появится либо еще до конца текущего года, либо в самом начале следующего.
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Теги:
Бортжурнал , Lada
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