За столичными водителями будут наблюдать новые камеры

В следующем году нарушения столичных водителей будет фиксировать новый тип камер, установленных в салонах автомобилей, сообщает Autonews. Несколько месяцев устройства под названием «Оракул» будут работать в тестовом режиме, а впоследствии ими планируют заменить привычные всем «треноги».

В октябре, как ранее сообщал «Рамблер», глава ГИБДД РФ Михаил Черников заявил о готовности заменить камеры-треноги, фиксирующие нарушение скоростного режима, современными автоматическими комплексами фото— и видеофиксации. Новые устройства, способные запечатлевать проступки водителей не только в стационарном режиме, но и с борта патрульного автомобиля, по мнению экспертов, позволят избежать претензий с стороны водителей на некорректную работу дорожных камер.

«Оракул», установленный внутри автомобиля, по словам разработчиков, способен замерять скорость движущегося транспортного средства прямо во время езды в потоке.

«Раньше такие устройства были одноцелевыми, то есть могли фиксировать только одно транспортное средство, один объект. Затем стали появляться стационарные многоцелевые приборы, а теперь мы разработали их мобильную версию», — цитирует издание слова представителя компании-производителя.

Отмечается, что пока устройства могут фиксировать только нарушения скоростного режима. Однако специалисты отмечают, что функционал «Оракула» в будущем можно расширить «по желанию заказчика».

Предполагается, что тестирование нового типа камер начнётся в столице с середины 2020 года.