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Немцы назвали самые надежные кроссоверы 

Car.ru 3 часа назад
Немцы назвали самые надежные кроссоверы
Фото: Car.ru
Аналитики из Ассоциации технического надзора Германии рассказали, какие кроссоверы самые надежные.
Первое место в рейтинге занял автомобиль немецкого производства — Audi Q5 в «возрасте» до пяти лет. В них практически нет неисправностей, кроме редких случаев утечки моторного масла или ослабевшей тормозной системы.
Также аналитики выделили автомобиль Opel Mokka. Кроссовер, если судить по статистике, собранной за последние пять лет, достаточно надежный. Любая проверка состояния транспортного средства обходится без серьезных замечаний. В некоторых случаях после пяти лет эксплуатации повышается расход масла, но об этой проблеме знает и производитель, который не пытается ее устранить.
Третье место получил японский автомобиль — Mitsubishi ASX. Проблемы здесь, как и у остальных участников рейтинга, незначительные. При покупке «пятилетнего» кроссовера нужно внимательно осмотреть тормозную систему и проверить работу выхлопа.
Также специалисты рекомендуют к покупке модели X3 и X1 от BMW, Volkswagen Tiguan и Honda CR-V.
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Комментарии4 
Теги:
Бортжурнал , Audi , Audi Q5 , BMW , Mitsubishi ASX , Volkswagen , Honda , Opel , Volkswagen Tiguan , Honda CR-V , Mitsubishi , Opel Mokka
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