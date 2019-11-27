11 нюансов зимней эксплуатации автомобиля

11 нюансов зимней эксплуатации

Давно минули те времена, когда машины ставили зимой на прикол из-за их неподготовленности к эксплуатации в холода. Но даже «всепогодные» автомобили требуют подготовки к смене погоды. Рассказываем, какие водительские привычки стоит скорректировать на ближайшие четыре месяца.

Первое, о чем следует помнить, — скользкая дорога. Сменили шины? Отлично, но этого мало. Ездить, как летом, становится опасно, ведь тормозной путь в силу объективных причин увеличивается. Поэтому как минимум держите дистанцию побольше. В плотном городском потоке совету, конечно, следовать затруднительно: обязательно кто-то влезет в оставленный зазор. Но на трассе — непременно. Даже когда кажется, что никаких поводов для нештатной ситуации нет: зимой неожиданности случаются чаще, чем летом.

Скорость тоже стоит скорректировать. На свободной дороге подавляющее большинство водителей привыкли держать на спидометре +19…+20 км/ч к допустимому лимиту. Опять же, допустимо летом (хотя формально является нарушением, пусть и ненаказуемым), но излишне самоуверенно для зимы. Если заботитесь о собственной безопасности, притормозите. Много времени в пути от этого не потеряете.

Наконец, избегайте резких маневров и торможений. На скользком промерзшем асфальте даже отличные зимние шины легко могут потерять сцепление с дорогой. Что уж говорить о моделях попроще, на которых ездит немалая часть автомобилистов. Уповать на ESP не стоит. Система хотя и эффективная, но отнюдь не всесильная, и законы физики побороть не в силах. Скорректировать небольшую ошибку водителя — пожалуйста.

Инструкции по эксплуатации и маркетинговые материалы твердят: нынешние двигатели не требуют прогрева. Не верьте! Агрегаты стали современнее и работают на высокотехнологичных маслах, но законы физики никто не отменял. Смазка на морозе густеет и не в состоянии мгновенно разойтись по мотору. То же самое касается коробки передач. Механику, положим, сломать трудно, а вот автоматы куда нежнее. Так что прогрев зимой никто не отменял. Другое дело, что по старинке сидеть и гонять двигатель на холостых пустое занятие: стрелка температуры антифриза сдвинется с места очень нескоро. Оптимальный вариант — постоять на месте несколько минут (времени, пока смахиваете снег с машины или выкуриваете сигарету, более чем достаточно), а затем трогаетесь с места и километр-другой жмете на газ без фанатизма. При таком алгоритме минимальны и вред агрегатам, и период прогрева.

Обледеневшее за ночь ветровое стекло — объективное препятствие к началу поездки. Скоблить его вручную на морозе любят не все и порой предпочитают направить на него воздух печки, чтобы оттаяло побыстрее. От холодного потока ничего плохого не случится. Но если обдув будет горячим, появление трещины весьма вероятно. Ничего необычного, реакция на большой перепад температур. Ведь само стекло, будучи вклеенным и изогнутым, испытывает напряжение. И экстремальная «обработка» печкой здоровья ему не добавит.

Еще один повод избавить лобовое стекло от наледи самому — дворники, которые наверняка к нему примерзли. Включить их плохая затея. Велики шансы сжечь как минимум предохранитель (менять будете на морозе), а то и моторчик, а это уже поездка в сервис. Тем более, даже сорвав щетки с места, обзор вы себе не обеспечите. Во-первых, ветровик от наледи резинки не отчистят. Во-вторых, лед надо сбить и с самих щеток. Так что выйти и померзнуть все же придется.

Двери примерзают к уплотнителям реже. Практически единственная на то причина — плохая протирка машины после вечерней мойки зимой. Рецептов избавления от проблемы три. Не мойте автомобиль в холода на ночь глядя, следите, насколько тщательно мойщики сушат уплотнители, или используйте силиконовую смазку. Последняя эффективна и недорога. Главное — не забывать о процедуре самому.

Экономить на жидкостях не стоит вне зависимости от того, куда они заливаются. Хорошее масло — залог здоровья двигателя и гарантия его пуска в крепкие морозы. Дизель с проверенной АЗС обеспечивает те же блага. И смазка, и топливо, если владелец машины любит «кроить», легко могут подвести его под капитальный ремонт мотора. Тут-то вся экономия и аукнется.

И даже к выбору незамерзайки надо подходить с умом. Непрозрачное стекло — верный способ угодить в аварию. К сожалению, высокая цена в России не служит гарантией того, что омыватель не воняет и не замерзает. Тут, увы, придется действовать методом проб и ошибок. Парадокс, но в нашей стране, как правило, лучше всего брать нелегальную жидкость, продающуюся на обочинах дороги и рынках. Требованиям закона она не соответствует, зато к требованиям зимней эксплуатации подходит идеально. И стоит недорого, так что лучше взять сразу с запасом и всегда иметь полную канистру в багажнике.

Помните: зима — тяжелое время для аккумулятора. Пробки становятся особенно долгими, поездки у многих короткие, а потребителей включено много. Вот и получается, что даже свежая батарея естественным образом разряжается. Следите за тем, насколько бодро срабатывает стартер, сколько времени ему приходится «крутить» перед запуском двигателя. Если заметите отклонения от привычной картины, лучше превентивно отнести АКБ домой на подзарядку, чем потом плясать вокруг машины и искать готового «прикурить». Тем более, что после этого заряжать аккумулятор от стационарной сети все равно придется.

Наконец, тщательнее выбирайте место стоянки. Каждую зиму Youtube полнится роликами с сошедшими с крыш на автомобили «лавинами» и рухнувшими сосульками. Вы же не хотите пополнить эту коллекцию? Значит, паркуйтесь подальше от стен зданий. Это сложно, а кое-где и невозможно. В таком случае хотя бы взгляните на кровлю дома и оцените шансы застать машину целой.