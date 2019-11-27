Аналитики рассказали, как изменятся цены на бензин

За прошедшие четыре года, аналитики отметили рекордное падение продаж бензина — на 1%. Этому способствуют несколько причин, отмечают водители, так как сейчас даже бюджетная машина стала дорогим удовольствием.

Причины падения продаж. Чтобы понять падение спроса, нужно проанализировать рынок и выявить негативные факторы. Что касается бензина, то на спад повлияла прежде всего цена — она медленно продолжает повышаться. Среди других причин стоит указать:

— Обслуживание машины

— Расходы на страховку

— Оплата налогов

— Расходы на содержание личного транспорта

— Штрафы

В случае с Москвой стоит также учесть стоимость парковки. Цены на новые машины также повлияли на падение продаж, а следовательно, отрицательные показатели. Цены на авто оказались таковыми, что покупатели либо не хотят, либо не могут их купить.

Прогнозы аналитиков. Несмотря на спад, отмечают аналитики, можно ожидать положительной динамики. Этому поспособствует популярность каршеринговых служб и такси. Все чаще горожане используют именно эти услуги, что в свою очередь обеспечивает постоянные стабильные закупки топлива.

Только в Москве прогнозируют увеличение парка каршеринговых авто до 40 тысяч моделей, а в такси, по показателям за шесть месяцев текущего года, эта цифра достигала 50 тысяч авто. Стоит учесть, что эти отрасли потребления могли принести и негативный эффект, ведь они используют в основном малолитражные модели.

Альтернативные источники энергии — еще одна причина падения продаж бензина, добавили эксперты. На данный момент производители авто активно интегрируют электромобили и гибридные модели, потребляющие до 50% меньше бензина и дизельного топлива.

Первыми электромобилями смогли воспользоваться жители столицы. Там уже существуют автопарки электромобилей, где есть возможность выбирать из 30 транспортных средств. Растет популярность их и за пределами города, где зарегистрировано 2,5 тысячи экологичных машин.

Тем не менее, экономисты считают, что падение на 1% не свидетельствует о негативной динамике. Чтобы было понятно, что интерес потребителей снизился, он должен достигать как минимум 10%. Существуют негативные факторы, но отказ от бензина не окажется резким, это долгий процесс, а не краткосрочный.

Итог. Несмотря на падение продаж бензина на 1%, аналитики отмечают, что динамику нельзя считать негативной. По прогнозам специалистов, в ближайшее время резкого спада рынка топлива ожидать не стоит, отказ от бензина — это долгий процесс, а альтернативные виды топлива интегрируются очень медленно при постоянных потребностях страны.