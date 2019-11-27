Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
"Анекс тур" уточнил данные о трагедии в Доминикане
"Анекс тур" уточнил данные о трагедии в Доминикане
ДТП
Подержанные автомобили растут в цене
Подержанные автомобили растут в цене
Автоновости
В Астраханской области столкнулись электричка и автобус
В Астраханской области столкнулись электричка и автобус
ДТП
«Прикурить» автомобиль: Какие правила стоит соблюдать?
«Прикурить» автомобиль: Какие правила стоит соблюдать?
Бортжурнал

Аналитики рассказали, как изменятся цены на бензин 

Car.ru 5 часов назад
За прошедшие четыре года, аналитики отметили рекордное падение продаж бензина — на 1%. Этому способствуют несколько причин, отмечают водители, так как сейчас даже бюджетная машина стала дорогим удовольствием.
Причины падения продаж. Чтобы понять падение спроса, нужно проанализировать рынок и выявить негативные факторы. Что касается бензина, то на спад повлияла прежде всего цена — она медленно продолжает повышаться. Среди других причин стоит указать:
— Обслуживание машины
— Расходы на страховку
— Оплата налогов
— Расходы на содержание личного транспорта
— Штрафы
В случае с Москвой стоит также учесть стоимость парковки. Цены на новые машины также повлияли на падение продаж, а следовательно, отрицательные показатели. Цены на авто оказались таковыми, что покупатели либо не хотят, либо не могут их купить.
Прогнозы аналитиков. Несмотря на спад, отмечают аналитики, можно ожидать положительной динамики. Этому поспособствует популярность каршеринговых служб и такси. Все чаще горожане используют именно эти услуги, что в свою очередь обеспечивает постоянные стабильные закупки топлива.
Только в Москве прогнозируют увеличение парка каршеринговых авто до 40 тысяч моделей, а в такси, по показателям за шесть месяцев текущего года, эта цифра достигала 50 тысяч авто. Стоит учесть, что эти отрасли потребления могли принести и негативный эффект, ведь они используют в основном малолитражные модели.
Альтернативные источники энергии — еще одна причина падения продаж бензина, добавили эксперты. На данный момент производители авто активно интегрируют электромобили и гибридные модели, потребляющие до 50% меньше бензина и дизельного топлива.
Первыми электромобилями смогли воспользоваться жители столицы. Там уже существуют автопарки электромобилей, где есть возможность выбирать из 30 транспортных средств. Растет популярность их и за пределами города, где зарегистрировано 2,5 тысячи экологичных машин.
Тем не менее, экономисты считают, что падение на 1% не свидетельствует о негативной динамике. Чтобы было понятно, что интерес потребителей снизился, он должен достигать как минимум 10%. Существуют негативные факторы, но отказ от бензина не окажется резким, это долгий процесс, а не краткосрочный.
Итог. Несмотря на падение продаж бензина на 1%, аналитики отмечают, что динамику нельзя считать негативной. По прогнозам специалистов, в ближайшее время резкого спада рынка топлива ожидать не стоит, отказ от бензина — это долгий процесс, а альтернативные виды топлива интегрируются очень медленно при постоянных потребностях страны.
Car.ru: последние новости
Немцы назвали самые надежные кроссоверы Немцы назвали самые надежные кроссоверы «Прикурить» автомобиль: Какие правила стоит соблюдать? «Прикурить» автомобиль: Какие правила стоит соблюдать? Новая Renault Sandero Stepway появится в следующем году Новая Renault Sandero Stepway появится в следующем году
Комментарии11 
Теги:
Бортжурнал , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Анекс тур» уточнил данные о трагедии в Доминикане
«Анекс тур» уточнил данные о трагедии в Доминикане
Подержанные автомобили растут в цене
Подержанные автомобили растут в цене
В Астраханской области столкнулись электричка и автобус
В Астраханской области столкнулись электричка и автобус
«Прикурить» автомобиль: Какие правила стоит соблюдать?
«Прикурить» автомобиль: Какие правила стоит соблюдать?
В критическом состоянии: О пострадавших в ДТП россиянах
В критическом состоянии: О пострадавших в ДТП россиянах 2
Видео
«Стоял, плакал»: мэр Тулуна попал в ДТП и потерял жену
00:40
«Стоял, плакал»: мэр Тулуна попал в ДТП и потерял жену
ДТП Статьи
Народные умельцы сделали полный привод для «Жигулей»
02:42
Народные умельцы сделали полный привод для «Жигулей»
Автоновости
Lamborghini показала вживую гиперкар для видеоигры
00:29
Lamborghini показала вживую гиперкар для видеоигры
Автоновости
«Роковая случайность»: водитель зарезал пешехода
03:35
«Роковая случайность»: водитель зарезал пешехода
ДТП
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Виновного в ДТП депутата лишили прав
00:24
Виновного в ДТП депутата лишили прав
ДТП
Дорога поглотила легковушку на глазах
00:28
Дорога поглотила легковушку на глазах
ДТП
Пьющие и безграмотные: почему в России гибнут в ДТП
02:58
Пьющие и безграмотные: почему в России гибнут в ДТП
ДТП Бортжурнал
В России нашли дорогу со столбами посередине
00:50
В России нашли дорогу со столбами посередине
Автоновости Другое
Шимко высказался об освобождении Алисовой
02:31
Шимко высказался об освобождении Алисовой
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение