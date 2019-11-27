«Прикурить» автомобиль: Какие правила стоит соблюдать?

Все больше водителей предпочитают не «прикуривать» свой автомобиль, так как подобные процедуры могут повредить бортовой компьютер или электронику. На самом деле каждый решает для себя сам, но есть несколько правил, которых стоит придерживаться при «прикуривании» машины.

"Прикуривание" автомобиля. Так как все больше водителей предпочитают современные и новые авто, они отходят от тенденции "прикуривать" транспортные средства от другой машины. Вместо этого предлагается применить внешний аккумулятор или зарядное устройство. Причина кроется в электронике, она, по сведениям некоторых автомобилистов, может оказаться повреждена после подобных манипуляций.

Не рекомендуется как становиться донором, так и просить "прикурить" свое авто, ведь так можно подставить другого водителя — он останется без транспорта. Тем не менее, если авто не совсем свежего образца, можно смело придти на помощь, хотя каждый решает как ему сделать, сам.

Правила "прикуривания". Если автомобилист все же решил попробовать завести машину через "прикуривание", есть несколько простых правил, благодаря которым авто не пострадает. К таковым относятся:

Если водитель крутил стартер до полной разрядки аккумулятора, а мотор так и не завелся, лучше не прибегать к "прикуриванию". Это все равно не поможет, так как неисправность, скорее всего, кроется в самой машине

Не рекомендуется взаимодействие с машиной, аккумулятор которой явно мощнее. Все равно нужной силы тока добиться не получится, только время пройдет даром и полностью разрядится аккумулятор

Нельзя первыми при процедуре подсоединять "минусы". Плюсовым проводом можно нечаянно задеть железный корпус двигателя или любую другую деталь, в итоге получив сначала фейерверк, за затем пожар

Нельзя использовать для "прикуривания" тонкие бытовые провода. Они не выдержат напряжения и расплавятся, в итоге автомобилист в лучшем случае получит ожог

По возможности не соединять минусовой провод с минусовой клеммой АКБ. Лучше для этого найти металлическую часть двигателя, такую, как рым для поднятия силового агрегата

Процедуру проводить стоит самому, не доверяя посторонним людям. Обычно каждый водитель знает свою машину лучше всех, как и ее особенности

Лучше не отсоединять клемму с аккумулятора машины-донора. Таким образом система может распознать действия, как угрозу и заблокировать все окна и двери

Перед "прикуриванием" лучше не запускать мотор на машине-доноре, чтобы не повредить бортовой компьютер

Итог. Среди водителей часто происходит спор по поводу того, стоит ли отказаться от "прикуривания", ведь многие отмечают, якобы оно приносит вред электронике. Тем не менее, возможно, автомобилисты просто не знают инструкции, как проводить процедуру правильно, чтобы потом завелись обе машины. Помочь в этом смогут несколько полезных советов.