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Новый Kia Sorento: первая фотография 

Motor.ru + ещё 6 27 ноября 2019
Новый Kia Sorento: впервые без камуфляжа
Фото: TheKoreanCarBlog
В Сети появилась фотография Kia Sorento следующего поколения. Пока о кроссовере нет никакой официальной информации, а на снимке можно увидеть лишь сложную оптику и некоторое сходство в оформлении «носа» с Ford Explorer.
По слухам, новый Kia Sorento полностью изменится внешне — кроссовер выполнят в новом фирменном стиле «маска тигра», уже опробованном на новой Optima. Кроме того, модель получит двигатели семейства Smartstream с системой непрерывного изменения продолжительности и фазы открытия впускных клапанов Continuously Variable Valve Duration (CVVD), а также гибридные модификации. Не исключено, что бензоэлектрическому вседорожнику достанется крыша из фотоэлектрических ячеек, как у Hyundai Sonata.
Что касается конструкции и технической начинки, то как и у Hyundai Santa Fe, в кузове увеличится доля высокопрочных сталей горячей штамповки, модернизации подвергнется полный привод и расширится список ассистирующих систем. Дебют нового Sorento состоится либо до конца этого года, либо в начале следующего.
Продающийся в России Sorento Prime нынешнего поколения можно купить за 1 744 900 рублей. Кроссовер предлагается с бензиновыми моторами 2.4 GDI и 3.5 MPI, а также 2,2-литровым дизелем. Коробка — только автоматическая на шесть или восемь ступеней в зависимости от двигателя. Привод — полный.
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Теги:
Бортжурнал , Hyundai , Hyundai Sonata , Kia , Hyundai Santa Fe , Kia Sorento , Ford Explorer , Ford
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