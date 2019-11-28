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Как инспекторы ГИБДД могут «на глаз» определить пьяного водителя за рулем? 

Car.ru + ещё 2 6 часов назад
Как инспектор «на глаз» вычислит пьяного за рулем?
Фото: Car.ru
При работе инспекторы ГИБДД нередко останавливают автомобили, в которых находятся водители в состоянии алкогольного опьянения.
Но как они могут их обнаружить среди большинства проезжающих мимо? Неужели они обладают настолько острым зрением и нюхом, что имеют возможность вычислить их на расстоянии или же они имеют для этого свои собственные методы?
Как они это делают? Перед тем, как отправить водителя в медицинское учреждение на освидетельствование, инспектор ДПС обязан лично установить наличие одного или нескольких признаков того, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Это могут быть такие особенности поведения:
  • Запах алкоголя;
  • Неадекватное поведение водителя;
  • Замедленная и невнятная речь;
  • Увеличенные зрачки;
  • Измененный цвет кожи.
Имеются также и второстепенные признаки определения алкогольного опьянения, о которых известно не всем водителям. К ним относятся такие ситуации:
  • Если водитель употреблял алкоголь, то в салоне машины обязательно накопится запах, который вырвется наружу при открытии окна для общения с инспектором;
  • При общении с инспектором водитель пытается отвернуться в сторону, задержать дыхание или проявляет признаки беспокойства. Это позволяет сотруднику ГИБДД быть на 90% уверенным, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения;
  • Наличие сильного запаха жевательной резинки либо кофе. Многие водители для скрытия запаха перегара жуют зерна кофе. Поэтому поводом для подозрения у сотрудника ГАИ может стать не только запах алкоголя, но и других пищевых продуктов, способных скрыть его запах;
  • Находящийся за рулем человек пытается отодвинуться от окна, полезть в бардачок, либо же на заднее сиденье, лишь бы не дышать в сторону инспектора;
  • Водитель грубо разговаривает с инспектором, либо даже пытается ему угрожать или доказывает, что он не совершал никакого нарушения;
  • Водитель начинает курить сигарету, с целью перебить запах алкоголя.
Определить наличие упомянутых симптомов алкогольного опьянения инспектор ДПС имеет возможность только после остановки автомобиля. Но у них нет возможности проверять всех водителей подряд, поэтому, в первую очередь, останавливают тех, кто попал под подозрение еще во время движения.
Обнаружение пьяных водителей в транспортном потоке. Инспекторам ДПС поручена очень важная задача — отлавливать нарушителей ПДД. Если проезд на запрещающий сигнал светофора разглядеть нетрудно, то каким же образом можно определить нетрезвого водителя за рулем без остановки машины? В этом им помогает наличие своих методов:
  • Слишком высокая скорость движения.
Это один из наиболее распространенных признаков, так как у водителя в состоянии алкогольного опьянения притупляется ощущение страха, что приводит к движению на повышенной скорости даже в рамках населенного пункта.
  • Слишком медленное движение водителя.
Если водитель транспортного средства слегка выпил, то он наверняка не захочет привлекать к себе лишнее внимание возможным попаданием в ДТП. Поэтому двигаться он будет с пониженной скоростью и прижиматься к обочине, чтобы не создавать помех другим участникам движения.
  • Неловкие маневры
В процессе движения водитель не может перестроиться, совершить обгон впереди идущего автомобиля, либо же объехать помеху на дороге.
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Теги:
Бортжурнал , ГИБДД
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