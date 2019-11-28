Как инспектор «на глаз» вычислит пьяного за рулем?

Как инспекторы ГИБДД могут «на глаз» определить пьяного водителя за рулем?

При работе инспекторы ГИБДД нередко останавливают автомобили, в которых находятся водители в состоянии алкогольного опьянения.

Но как они могут их обнаружить среди большинства проезжающих мимо? Неужели они обладают настолько острым зрением и нюхом, что имеют возможность вычислить их на расстоянии или же они имеют для этого свои собственные методы?

Как они это делают? Перед тем, как отправить водителя в медицинское учреждение на освидетельствование, инспектор ДПС обязан лично установить наличие одного или нескольких признаков того, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Это могут быть такие особенности поведения: Запах алкоголя;

Неадекватное поведение водителя;

Замедленная и невнятная речь;

Увеличенные зрачки;

Измененный цвет кожи. Перед тем, как отправить водителя в медицинское учреждение на освидетельствование, инспектор ДПС обязан лично установить наличие одного или нескольких признаков того, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Это могут быть такие особенности поведения:

Если водитель употреблял алкоголь, то в салоне машины обязательно накопится запах, который вырвется наружу при открытии окна для общения с инспектором;

При общении с инспектором водитель пытается отвернуться в сторону, задержать дыхание или проявляет признаки беспокойства. Это позволяет сотруднику ГИБДД быть на 90% уверенным, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения;

Наличие сильного запаха жевательной резинки либо кофе. Многие водители для скрытия запаха перегара жуют зерна кофе. Поэтому поводом для подозрения у сотрудника ГАИ может стать не только запах алкоголя, но и других пищевых продуктов, способных скрыть его запах;

Находящийся за рулем человек пытается отодвинуться от окна, полезть в бардачок, либо же на заднее сиденье, лишь бы не дышать в сторону инспектора;

Водитель грубо разговаривает с инспектором, либо даже пытается ему угрожать или доказывает, что он не совершал никакого нарушения;

Водитель начинает курить сигарету, с целью перебить запах алкоголя. Имеются также и второстепенные признаки определения алкогольного опьянения, о которых известно не всем водителям. К ним относятся такие ситуации:

Определить наличие упомянутых симптомов алкогольного опьянения инспектор ДПС имеет возможность только после остановки автомобиля. Но у них нет возможности проверять всех водителей подряд, поэтому, в первую очередь, останавливают тех, кто попал под подозрение еще во время движения.

Обнаружение пьяных водителей в транспортном потоке. Инспекторам ДПС поручена очень важная задача — отлавливать нарушителей ПДД. Если проезд на запрещающий сигнал светофора разглядеть нетрудно, то каким же образом можно определить нетрезвого водителя за рулем без остановки машины? В этом им помогает наличие своих методов: Слишком высокая скорость движения. Инспекторам ДПС поручена очень важная задача — отлавливать нарушителей ПДД. Если проезд на запрещающий сигнал светофора разглядеть нетрудно, то каким же образом можно определить нетрезвого водителя за рулем без остановки машины? В этом им помогает наличие своих методов:

Слишком медленное движение водителя. Это один из наиболее распространенных признаков, так как у водителя в состоянии алкогольного опьянения притупляется ощущение страха, что приводит к движению на повышенной скорости даже в рамках населенного пункта.

Неловкие маневры Если водитель транспортного средства слегка выпил, то он наверняка не захочет привлекать к себе лишнее внимание возможным попаданием в ДТП. Поэтому двигаться он будет с пониженной скоростью и прижиматься к обочине, чтобы не создавать помех другим участникам движения.

В процессе движения водитель не может перестроиться, совершить обгон впереди идущего автомобиля, либо же объехать помеху на дороге.