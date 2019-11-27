В РФ создали карту качества топлива 

Более 20% автозаправок в 18 регионах России продают горючее, к качеству которого у экспертов есть вопросы, сообщает ТАСС со ссылкой на составленную Росстандартом карту топлива. Эксперты отмечают, что нарушения касаются требований техрегламента по физико-химическим показаниям бензина и дизельного топлива.
В списке «проштрафившихся» регионов — Крым и Севастополь, Дагестан, Чечня, Владимирская, Рязанская, Костромская, Свердловская, Курганская, Новосибирская, Томская области, а также Алтайский и Хабаровский края, республика Алтай, Тува, Хакасия, Еврейская автономная область и Сахалин.
Среди регионов, в которых 5-10% АЗС продают некачественное топливо, оказались Карелия, Ханты-Мансийский автономный округ, Якутия, Бурятия, Забайкальский край и Иркутская область.
Менее, чем на 5% заправок сомнительное горючее продают во всех остальных российских регионах. При этом отмечается, что исследования на автозаправках в Чукотском автономном округе, Магаданской, Кировской и Астраханской областях, в Мордовии Калмыкии не проводились.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Минпромторг РФ заявил, что больше половины российских АЗС недоливают в два-три раза больше топлива, чем полагается по норме. Например, отпуская 10 литров топлива клиенту, сотрудники автозаправок недоливают от 50 до 90 мл при норме в 25 мл. Если речь заходит об отпуске 50 л, в этом случае недолив составляет от 200 до 300 мл при норме в 125 мл. При этом эксперты заявили, что не доливают топливо две трети российских АЗС.