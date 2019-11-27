В РФ создали карту качества топлива

Более 20% автозаправок в 18 регионах России продают горючее, к качеству которого у экспертов есть вопросы, сообщает ТАСС со ссылкой на составленную Росстандартом карту топлива. Эксперты отмечают, что нарушения касаются требований техрегламента по физико-химическим показаниям бензина и дизельного топлива.

В списке «проштрафившихся» регионов — Крым и Севастополь, Дагестан, Чечня, Владимирская, Рязанская, Костромская, Свердловская, Курганская, Новосибирская, Томская области, а также Алтайский и Хабаровский края, республика Алтай, Тува, Хакасия, Еврейская автономная область и Сахалин.

Среди регионов, в которых 5-10% АЗС продают некачественное топливо, оказались Карелия, Ханты-Мансийский автономный округ, Якутия, Бурятия, Забайкальский край и Иркутская область.

Менее, чем на 5% заправок сомнительное горючее продают во всех остальных российских регионах. При этом отмечается, что исследования на автозаправках в Чукотском автономном округе, Магаданской, Кировской и Астраханской областях, в Мордовии Калмыкии не проводились.