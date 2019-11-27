Недорогие кроссоверы, которых нет в России

В России, как и в других странах, все большую популярность обретают компактные кроссоверы. К сожалению, на территории нашей страны подобные модели могут предложить только несколько производителей, хотя в данном сегменте есть транспортные средства, которые точно заслуживают внимания.

Toyota Raize. В Японии ожидается выход в продажу нового паркетника Toyota Raize. Он поразит любителей марки не только стоимостью в 0,9 млн рублей в перерасчете, но и техническими характеристиками. Стоит отметить: Трехцилиндровый турбированный двигатель мощностью 98 л.с.

Длина в 3,9 метра

Адаптивный круиз-контроль

Помощь удержания в полосе движения

Мультимедиа система с дисплеем на 9 дюймов В Японии ожидается выход в продажу нового паркетника Toyota Raize. Он поразит любителей марки не только стоимостью в 0,9 млн рублей в перерасчете, но и техническими характеристиками. Стоит отметить:

Расстраивает только то, что некоторые опции будут доступны в топовом исполнении автомобиля, а не в базовой версии.

Nissan Juke. Nissan Juke второго поколения при всей своей компактности получился довольно интересным. Инженеры использовали новую платформу CMF-B, в салоне добавили комфорта и просторности, а кузову — легкости. Под капотом, тем не менее, работает турбированный агрегат мощностью в 117 л.с., а в паре предлагается автоматическая КПП на 7 ступеней, оснащенная двумя сцеплениями. Nissan Juke второго поколения при всей своей компактности получился довольно интересным. Инженеры использовали новую платформу CMF-B, в салоне добавили комфорта и просторности, а кузову — легкости. Под капотом, тем не менее, работает турбированный агрегат мощностью в 117 л.с., а в паре предлагается автоматическая КПП на 7 ступеней, оснащенная двумя сцеплениями.

В списке оснащения значатся полуавтономный радарный комплекс ProPilot и необычные динамики в подголовниках. К сожалению, в России авто продаваться не будет, а стоимость его в перерасчете составит чуть более 1,3 млн рублей.

VW Tharu. Еще один компактный представитель сегмента SUV, который впечатлил бы российских автомобилистов. Как оказалось, компания намерена не только выпустить его в нашей стране в продажу, но даже основать производство на мощностях завода, где сейчас собирают Еще один компактный представитель сегмента SUV, который впечатлил бы российских автомобилистов. Как оказалось, компания намерена не только выпустить его в нашей стране в продажу, но даже основать производство на мощностях завода, где сейчас собирают Skoda Kodiaq . Доступный кросс с ценой в 1,5 млн рублей поступит к дилерам уже в следующем году.

Hyundai Kona. Ближайший родственник Creta сможет похвастаться не только ходовыми характеристиками, что касается параметров, но и оснащением. Уже в стандартной комплектации предлагается 120-сильный литровый турбомотор и полный привод, что немаловажно. Ближайший родственник Creta сможет похвастаться не только ходовыми характеристиками, что касается параметров, но и оснащением. Уже в стандартной комплектации предлагается 120-сильный литровый турбомотор и полный привод, что немаловажно.