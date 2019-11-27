Недорогие кроссоверы, которых нет в России 

В России, как и в других странах, все большую популярность обретают компактные кроссоверы. К сожалению, на территории нашей страны подобные модели могут предложить только несколько производителей, хотя в данном сегменте есть транспортные средства, которые точно заслуживают внимания.
Toyota Raize. В Японии ожидается выход в продажу нового паркетника Toyota Raize. Он поразит любителей марки не только стоимостью в 0,9 млн рублей в перерасчете, но и техническими характеристиками. Стоит отметить:
- Трехцилиндровый турбированный двигатель мощностью 98 л.с.
- Длина в 3,9 метра
- Адаптивный круиз-контроль
- Помощь удержания в полосе движения
- Мультимедиа система с дисплеем на 9 дюймов
Расстраивает только то, что некоторые опции будут доступны в топовом исполнении автомобиля, а не в базовой версии.
Nissan Juke. Nissan Juke второго поколения при всей своей компактности получился довольно интересным. Инженеры использовали новую платформу CMF-B, в салоне добавили комфорта и просторности, а кузову — легкости. Под капотом, тем не менее, работает турбированный агрегат мощностью в 117 л.с., а в паре предлагается автоматическая КПП на 7 ступеней, оснащенная двумя сцеплениями.
В списке оснащения значатся полуавтономный радарный комплекс ProPilot и необычные динамики в подголовниках. К сожалению, в России авто продаваться не будет, а стоимость его в перерасчете составит чуть более 1,3 млн рублей.
VW Tharu. Еще один компактный представитель сегмента SUV, который впечатлил бы российских автомобилистов. Как оказалось, компания намерена не только выпустить его в нашей стране в продажу, но даже основать производство на мощностях завода, где сейчас собирают Skoda Kodiaq. Доступный кросс с ценой в 1,5 млн рублей поступит к дилерам уже в следующем году.
Hyundai Kona. Ближайший родственник Creta сможет похвастаться не только ходовыми характеристиками, что касается параметров, но и оснащением. Уже в стандартной комплектации предлагается 120-сильный литровый турбомотор и полный привод, что немаловажно.
Ford Puma. В России компания Ford продает только фургоны, а жаль, ведь новая модель компактного кроссовера стала бы идеальной для городской езды. Есть багажник в 456 литров, множество "помощников" водителю, 12,3-дюймовый экран мультимедиа, современная аудиосистема и комплекс Co-Pilot360 с круиз-контролем, а также круговой обзор. Мощность агрегата при этом достигает 125 л.с. или 155 л.с. в зависимости от комплектации, что действительно впечатляет. Стоимость внедорожника в Европе в перерасчете составляет 1,6 млн рублей.