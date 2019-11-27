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Бортжурнал

Mercedes отозвал новые автомобили в России из-за бракованной оптики 

Авторамблер 1 час назад
Mercedes отозвал новые авто в России
Фото: Авторамблер
Немецкий бренд объявил об отзыве 361 вэна Sprinter, проданных с февраля по июль 2019 года.
Причиной отзыва стала некорректная работа задних фонарей. Если переключить поворотник из одного положения в другое менее, чем за полсекунды, яркость фонарей может сильно снизиться. В некоторых случаях фонари даже могут выйти из строя, что приведет к риску аварии из-за недостаточной видимости.
На всех Sprinter в сервисных центрах Mercedes бесплатно проверят кодировку программного обеспечения блока управления модулем обработки сигналов.
Ранее Mercedes отправлял автомобили на ремонт в начале ноября: тогда сервисная акция коснулась 383 автомобилей E-Class с плохо закрепленным спойлером на двери багажника.
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