Mercedes отозвал новые авто в России

Mercedes отозвал новые автомобили в России из-за бракованной оптики

Немецкий бренд объявил об отзыве 361 вэна Sprinter, проданных с февраля по июль 2019 года.

Причиной отзыва стала некорректная работа задних фонарей. Если переключить поворотник из одного положения в другое менее, чем за полсекунды, яркость фонарей может сильно снизиться. В некоторых случаях фонари даже могут выйти из строя, что приведет к риску аварии из-за недостаточной видимости.

На всех Sprinter в сервисных центрах Mercedes бесплатно проверят кодировку программного обеспечения блока управления модулем обработки сигналов.

Ранее Mercedes отправлял автомобили на ремонт в начале ноября: тогда сервисная акция коснулась 383 автомобилей E-Class с плохо закрепленным спойлером на двери багажника.