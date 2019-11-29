Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги

Эксперты рассказали, что ждёт российских водителей с наступлением декабря. Об этом подробнее в статье.

Первый официальный месяц зимы принесёт российским водителям новые налоги и правила, которые касаются как самих транспортных средств, так и зимних покрышек. Также ФСБ оснастит все сим-карты специальными криптографическими датчиками.

Первое, на что следует обратить внимание автомобилистам — это на ввод новых правил классификации экологичных машин, которые относятся к категориям M и N. Данные правила будут действовать на всей территории Таможенного союза. В эту классификацию входят: легковые машины, троллейбусы, грузовой и автобусный транспорт.

Новые стандартны будут регулировать количество выброшенных в атмосферу вредных веществ в результате сожжения бензина, газа и дизеля.

Также все автомобилисты должны «переобуть» свои машины в зимнюю шипованную резину. Однако допускается использование «липучек». В случае эксплуатации авто без шипованных покрышек, нарушителей ждут большие штрафы.