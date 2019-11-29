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Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги 

Car.ru + ещё 2 58 минут назад
Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги
Фото: car.ru
Эксперты рассказали, что ждёт российских водителей с наступлением декабря. Об этом подробнее в статье.
Первый официальный месяц зимы принесёт российским водителям новые налоги и правила, которые касаются как самих транспортных средств, так и зимних покрышек. Также ФСБ оснастит все сим-карты специальными криптографическими датчиками.
Первое, на что следует обратить внимание автомобилистам — это на ввод новых правил классификации экологичных машин, которые относятся к категориям M и N. Данные правила будут действовать на всей территории Таможенного союза. В эту классификацию входят: легковые машины, троллейбусы, грузовой и автобусный транспорт.
Новые стандартны будут регулировать количество выброшенных в атмосферу вредных веществ в результате сожжения бензина, газа и дизеля.
Также все автомобилисты должны «переобуть» свои машины в зимнюю шипованную резину. Однако допускается использование «липучек». В случае эксплуатации авто без шипованных покрышек, нарушителей ждут большие штрафы.
Все новые сим-карты, выпущенные в России, будут оборудованы специальными криптографическими чипами ФСБ. Ввод данного новшества повысит безопасность граждан. Не стоит забывать и об обязательной уплате налогов 2018 года, потому как в случае отсутствия платежа до 2 декабря, ФНС будет назначать пеню.
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Теги:
Бортжурнал , ФСБ , Федеральная налоговая служба
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