Новым автомобилем Папы Римского стал Renault Duster

Вседорожник для понтифика покрашен в фирменный цвет слоновой кости и укомплектован бежевым салоном. Специально для Папы Римского в Duster установили кожаное заднее кресло повышенной комфортности, дополнительные поручни, а в крыше прорезали большой люк для церемониальных мероприятий.

Новый автомобиль главе римской католической церкви вручили руководитель группы Renault в Румынии и генеральный директор Dacia Кристоф Дриди, а также топ-менеджер итальянского филиала концерна Ксавье Мартине.

Компания Dacia не уточняет технических характеристик «Папамобиля»: производитель ограничился заявлением, что дорожный просвет вседорожника был уменьшен на 30 миллиметров для удобства посадки в салон. Судя по внешнему виду, за основу взяли бензиновую топ-версию европейского «Дастера» с полным приводом и 150-сильным двигателем объемом 1,3 литра.