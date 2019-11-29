Когда «автомат» лучше перевести в ручной режим

Ситуации, когда автоматическую коробку передач лучше перевести в ручной режим

Автоматическая коробка передач представляет собой одно из лучших устройств, когда-либо изобретенных человечеством в целом и автомобильной индустрией в частности.

Ее разработка и установка на современных моделях автомобилей дала возможность увеличения степени комфорта транспортных средств, облегчило управление ими для водителей, которые проживают в городах с плотным движением транспорта, а также позволило реализовать немалое количество новых возможностей в сфере безопасности. Для чего же в автоматической коробке передач необходим ручной режим?

Инженеры, разрабатывавшие это устройство, не просто так оставили возможность переключаться в ручной режим. Дело в том, что ситуации, когда это будет необходимо, на дороге возникают чуть ли не ежедневно.

Обгон на высокой скорости. К примеру, включение ручного режима дает возможность переключения передач для более быстрого выполнения обгона. Достаточно оценить сложившуюся ситуацию, снизить пару передач и машина вполне готова к совершению обгона. Обороты мотора в данный момент находятся в предельном рабочем диапазоне, крутящего момента — вполне достаточно, а чувствительность педали газа повышена и реагирует на малейшее прикосновение. Главным же положительным моментом становится отсутствие секундной паузы АКПП на раздумье.

Выезд со второстепенной дороги. Чаще всего при выезде с второстепенной дороги на главную стоит выполнить этот маневр достаточно быстро. И задержка при старте или подъезде к дороге может быть критичной. В подобной ситуации выехать в просвет небольшого размера тоже поможет включение ручного режима коробки передач.

Передвижение по сложному типу дорожного покрытия. «Автомат» — устройство подневольное, режим работы которого устанавливается и просчитывается электроникой. Во время движения по дороге, верхний слой которой составляет песок или снег, либо же при спуске под уклон, она может сыграть с находящимся за рулем человеком злую шутку. Выразиться это может в неправильном подборе передачи, либо же выполнив ее переключение не в тот момент. Включение же ручного режима АКПП позволит предотвратить совершение ненужных действий коробкой передач и удерживать мотор в рабочем режиме оборотов. Это даст возможность водителю спокойно передвигаться по тяжелому типу грунта, либо же поверхности на одинаковом уровне газа, и не закапываться.

При движении по льду. Гололед — тоже спутник ручного режима коробки передач. Движение с пробуксовкой на подъем на первой передаче в условиях гололедицы и на резине с отсутствием шипов — удовольствие не из приятных. А при переключении в ручной режим и выборе второй передачи, выполнение этой задачи становится на порядок проще. В отдельных разновидностях трансмиссии имеется даже особая кнопка с изображением снежинки, при нажатии на которую в автоматической коробке исключается использование первой передачи.

Выполнение затяжного подъема. При таком подъеме, в особенности при наличии впереди большого количества грузовых автомобилей, машины подвергаются серьезным испытаниям. При работе в автоматическом режиме, коробка может просто запутаться в передачах и постоянно перескакивать с одной на другую, чтобы подобрать оптимальный рабочий режим. Переключение в ручной режим позволит избежать преждевременного изнашивания деталей КПП.