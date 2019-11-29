В России появится новый экокласс автомобилей

С 21 декабря россиянам разрешат ставить на учет грузовые и пассажирские автомобили экологического класса "Евро-6".

По нормам "Евро-6" близок к стандарту ЕРА10 в США и Post NLT в Японии. Выброс углекислого газа должен быть ограничен 130 граммами на километр пути, а оксида азота — 0,08 грамма на километр. Порог выброса взвешенных частиц остался тем же, что и у стандарта "Евро-5" — менее 0,005 грамма на километр.

"Башнефти" и ЛУКОЙЛа. Более "экологичное" топливо является также и более эффективным, а также безопасным для двигателя. Оно уже доступно на ряде АЗС "Роснефти"

Дополнительно стимулировать производство топлива класса "Евро-6" власти не собираются, сообщает "Российская Газета" со ссылкой на представителей Минэнерго

"На сегодня "Евро-5" можно охарактеризовать уже как высокоэкологичный класс топлива, пока не требующий повышения", — рассказали журналистам в министерстве.

В Европе население побуждают пересаживаться на "зеленые" автомобили, вводя все новые запреты: в начале ноября для машин на дизельном топливе предложили закрыть въезд в центр британского города Бристоль, а в Дании заявили о намерении полностью отказаться не только от "дизелей", но и от бензиновых ДВС.