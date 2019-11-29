Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
В Тольятти 7 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Тольятти 7 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
ДТП
В ДТП в Татарстане пострадали 10 человек
В ДТП в Татарстане пострадали 10 человек
ДТП
Самая красивая дальнобойщица
Самая красивая дальнобойщица
Другое
Рейсовый автобус задымился в Москве
Рейсовый автобус задымился в Москве
ДТП

В России появится новый экокласс автомобилей 

Авторамблер + ещё 1 44 минуты назад
В России появится новый экокласс автомобилей
Фото: Авторамблер
С 21 декабря россиянам разрешат ставить на учет грузовые и пассажирские автомобили экологического класса "Евро-6".
По нормам "Евро-6" близок к стандарту ЕРА10 в США и Post NLT в Японии. Выброс углекислого газа должен быть ограничен 130 граммами на километр пути, а оксида азота — 0,08 грамма на километр. Порог выброса взвешенных частиц остался тем же, что и у стандарта "Евро-5" — менее 0,005 грамма на километр.
Более "экологичное" топливо является также и более эффективным, а также безопасным для двигателя. Оно уже доступно на ряде АЗС "Роснефти", "Башнефти" и ЛУКОЙЛа.
Дополнительно стимулировать производство топлива класса "Евро-6" власти не собираются, сообщает "Российская Газета" со ссылкой на представителей Минэнерго.
"На сегодня "Евро-5" можно охарактеризовать уже как высокоэкологичный класс топлива, пока не требующий повышения", — рассказали журналистам в министерстве.
В Европе население побуждают пересаживаться на "зеленые" автомобили, вводя все новые запреты: в начале ноября для машин на дизельном топливе предложили закрыть въезд в центр британского города Бристоль, а в Дании заявили о намерении полностью отказаться не только от "дизелей", но и от бензиновых ДВС.
Видео дня. Важные новости о ценах на автомобили
Авторамблер: последние новости
В России начались продажи гибридного Volvo XC60 В России начались продажи гибридного Volvo XC60 Обновленная Lada 4x4 встала на конвейер Обновленная Lada 4x4 встала на конвейер Обновленную Bentley Bentayga засняли во время тестов Обновленную Bentley Bentayga засняли во время тестов
Комментарии 
Теги:
Бортжурнал , Башнефть , Лукойл , Минэнерго , Роснефть , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Тольятти 7 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Тольятти 7 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
В ДТП в Татарстане пострадали 10 человек
В ДТП в Татарстане пострадали 10 человек
Самая красивая дальнобойщица
Самая красивая дальнобойщица 49
Рейсовый автобус задымился в Москве
Рейсовый автобус задымился в Москве 1
Mazda отзывает в России 36 тыс. кроссоверов CX-7
Mazda отзывает в России 36 тыс. кроссоверов CX-7
Видео
Названа стоимость проезда по трассе Москва — Петербург
07:24
Названа стоимость проезда по трассе Москва — Петербург
Автоновости
Грузовикам запретят МКАД
00:29
Грузовикам запретят МКАД
Автоновости
«Стоял, плакал»: мэр Тулуна попал в ДТП и потерял жену
00:40
«Стоял, плакал»: мэр Тулуна попал в ДТП и потерял жену
ДТП Статьи
Россия победила одну из двух своих бед
06:44
Россия победила одну из двух своих бед
Автоновости Другое
Народные умельцы сделали полный привод для «Жигулей»
02:42
Народные умельцы сделали полный привод для «Жигулей»
Автоновости
Lamborghini показала вживую гиперкар для видеоигры
00:29
Lamborghini показала вживую гиперкар для видеоигры
Автоновости
«Роковая случайность»: водитель зарезал пешехода
03:35
«Роковая случайность»: водитель зарезал пешехода
ДТП
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Виновного в ДТП депутата лишили прав
00:24
Виновного в ДТП депутата лишили прав
ДТП
Дорога поглотила легковушку на глазах
00:28
Дорога поглотила легковушку на глазах
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение