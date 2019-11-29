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Пермский «Форсаж»: забытая на остановке кондуктор догнала автобус на попутке 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Пермский «Форсаж»: кондуктор догнала автобус на попутке
Фото: podslushanoperm Вконтакте
В Перми водитель заговорился по телефону и забыл кондуктора на остановке.
Никто не избежит оплаты за проезд, даже если кондуктора забыли на остановке. Это доказала сотрудница из Перми.
Водитель автобуса закрыл двери и поехал, даже не заметив, что оставил коллегу на морозе. Однако женщина не растерялась и показала ему настоящий форсаж! Дама остановила попутный автомобиль и велела водителю дать по газам.
«Вот мы ему сейчас "Форсаж" покажем, "Токийский дрифт"», — комментирует водитель автомобиля.
«Поворачивает, видите!», — замечает женщина.
Сбежавший автобус нагнали на светофоре. Женщина выбежала из машины и тут же, на рабочем месте, попросила предъявить билеты.
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