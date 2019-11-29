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«Автостат» назвал самые популярные внедорожники дешевле миллиона рублей 

News.ru 3 часа назад
«Автостат» назвал самые популярные внедорожники
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Агентство «Автостат» составило рейтинг самых популярных на российском рынке новых внедорожников, в который вошли только новые автомобили с полным приводом, стоящие не дороже одного миллиона рублей.
Третью и четвёртую строчку в рейтинге занимают модели УАЗа — «Хантер» и «Патриот» по цене 783000 и 937000 рублей соответственно. На втором месте — Chevrolet Niva, стоимостью 757000 рублей, этот внедорожник приобрели почти 17,5 тысяч россиян, сообщает «Автостат».
А самой популярной моделью стала LADA 4×4, средняя стоимость которой составляет около 565000 рублей. С января по ноябрь 2019 года на территории России было продано 26325 таких автомобилей.
Как писал News.ru ранее, зарубежные автоэксперты подготовили рейтинг внедорожников японского производства с самым большим потреблением топлива. Самый экономичный из протестированных автомобилей — Honda Passport, который в городе «ест» 12 литров горючего на сто километров пути, а на трассе и того меньше — 9,5 литра.
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Теги:
Бортжурнал , Chevrolet , Lada , УАЗ , Chevrolet Niva , Honda , Honda Passport
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