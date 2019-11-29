«Автостат» назвал самые популярные внедорожники дешевле миллиона рублей

Агентство «Автостат» составило рейтинг самых популярных на российском рынке новых внедорожников, в который вошли только новые автомобили с полным приводом, стоящие не дороже одного миллиона рублей.

Третью и четвёртую строчку в рейтинге занимают модели УАЗа — «Хантер» и «Патриот» по цене 783000 и 937000 рублей соответственно. На втором месте — Chevrolet Niva, стоимостью 757000 рублей, этот внедорожник приобрели почти 17,5 тысяч россиян, сообщает «Автостат».

А самой популярной моделью стала LADA 4×4, средняя стоимость которой составляет около 565000 рублей. С января по ноябрь 2019 года на территории России было продано 26325 таких автомобилей.