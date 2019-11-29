Зачем инспектор спрашивает о месте работы водителя?

Как реагировать водителю на вопрос сотрудника дорожной полиции о месте работы?

Многим водителям, при общении с сотрудником ГИБДД , приходилось отвечать на вопрос о месте работы.

При этом вопрос задается как бы невзначай, к примеру при оформлении протокола. При этом не каждый водитель отдает себе отчет о необходимости получения такой информации должностным лицом.

В чем подвох. Сразу стоит оговориться, что сообщать личную информацию водитель не обязан. Пусть даже общение с человеком в форме располагает и проходит без напряжения.

Следует учитывать, что сотрудники всех служб МВД проходят специальную подготовку по психологии общения, и подвести водителя к ответу на наводящий вопрос большого труда не составляет.

Еще до стадии оформления нарушения ПДД, сотрудник дорожной полиции попытается узнать место работы водителя. Это косвенно поможет определить предполагаемый доход. Такая информация может пригодиться в нескольких случаях:

Размер наказания. Инспектор сможет определить, насколько для человека за рулем будет чувствительна сумма штрафа. Это может быть значимо, если за нарушение предусмотрена «вилка». Даже с учетом того обстоятельства, что есть определенные правила вынесения наказания, сотрудник ГИБДД сможет немного схитрить, зная, что нарушитель не станет оспаривать решение.

Финансовое положение. Даже с учетом «чистки рядов» недобросовестных представителей дорожной полиции, на дороге есть еще желающие закрыть глаза за определенную сумму на нарушение.

Водителю, в случае такой постановки вопроса, не сложно уйти в сторону, сославшись на временные трудности с работой или назвав один из прошлых непрестижных вариантов труда. Проверять место работы никто не станет.

Еще одна причина не быть откровенным. Практика общения с представителями дорожной полиции позволила выделить еще одну причину неожиданного вопроса о месте работы. Если при общении в собеседнике обнаруживается профессионал в сфере дорожного движения, то это также полезная информация для представителя ГИБДД в двух случаях:

Водитель может хорошо знать дорожный закон. В этом случае человек в погонах будет более осторожен в трактовке нарушения, в полной мере соблюдая букву закона. Это может относится к разбору дорожной ситуации или в соблюдении процедуры оформления нарушения, проведении других административных процедур.

Трактовка осознанности нарушения. Профессиональные знания водителя позволят утверждать, что нарушение было совершено сознательно. В случае выбора возможного наказания, минимально возможный штраф или предупреждение уже не будут назначаться. Согласитесь, директору автошколы в случае нарушения вряд ли будет послабление при вынесении административного наказания.

В качестве заключения. Вопрос о профессии не является со стороны представителя дорожной полиции противозаконным. Со стороны водителя также не является обязательным вступать в откровенный разговор, не зная истинной цели вопроса.