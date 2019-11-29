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Россияне смогут бесплатно заряжать гибриды Volvo 

Motor.ru 1 час назад
Россияне смогут бесплатно заряжать гибриды Volvo
Фото: © Volvo
Компания Volvo выводит на российский рынок подключаемый гибрид XC60 T8 Twin Engine стоимостью от 5 379 000 рублей. Эту модель, а также другие электрифицированные автомобили марки можно будет заряжать бесплатно круглый год — компания обещает возместить средний расход электроэнергии за этот период. Предложение распространяется на машины, купленные с 29 ноября 2019 года по апрель 2020 года.
Volvo XC60 T8 Twin Engine комплектуется бензиновым двигателем Т6 семейства Drive-E, который выдает 320 сил и 87-сильным электромотором, а также литий-ионным аккумулятором с возможностью подзарядки от обычной электросети. Гибрид набирает первую «сотню» за 5,3 секунды, а заявленный расход топлива не превышает 2,3 литра на 100 километров.
Обычный XC60 в базовой комплектации с дизельным двигателем D4 мощностью 190 лошадиных сил, автоматической коробкой и полным приводом стоит от 3 245 000 рублей. Вариант с 320-сильным бензиновым мотором T6 обходится в 3 695 000 рублей. Что же касается подключаемого гибрида, то он появится в двух уровнях исполнения — Inscription и Design.
XC60 T8 Twin Engine стал вторым подключаемым гибридом шведского бренда на российском рынке после XC90 с аналогичной установкой. Глобальная стратегия Volvo предусматривает электрификацию всего модельного ряда, чтобы к 2025 году половина от общего объема продаж на мировом рынке приходилась на мягкие гибриды, подключаемые гибриды и электромобили.
По собственной информации «Мотора», с января по октябрь 2019 года в стране реализовали более 2,5 тысячи экземпляров XC60 — с начала года этот кроссовер остается самой востребованной моделью марки в стране. Всего за десять месяцев дилеры Volvo продали в России 6,7 тысячи новых автомобилей, что на 13 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Теги:
Бортжурнал , Volvo , Volvo XC60
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