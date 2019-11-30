Ездим на старье: назван средний возраст автомобиля в России

Исследование парка легковых автомобилей в РФ по состоянию на 1 июля 2019 года показало, что средний возраст всех зарегистрированных в нашей стране легковых машин составляет 13,4 года. Такие данные получило в ходе исследования агентство "Автостат".

Иномарки на этом фоне выглядят свежее: у них данный показатель составил 11,2 года. А вот возраст отечественных автомобилей составляет в среднем 17 лет.

Среди машин иностранных брендов самый "молодой" парк имеют китайские (7,4 года). Средний возраст корейских автомобилей — 7,8 года, американских — 10,7 года.

В среднем 11,1 года — на "счетчике" жизни у европейских машин. Самыми же старыми среди иномарок стали японские автомобили, результат которых совпадает с общероссийским (13,4 года).