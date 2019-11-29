Все новые Jaguar Land Rover будут обновляться «по воздуху»

Все новые машины Jaguar Land Rover будут обновляться «по воздуху»

Все новые модели концерна Jaguar Land Rover получат возможность обновления прошивки мультимедийного комплекса «по воздуху». Расширенная функциональность станет доступна покупателям машин с системами Touch Pro и Touch Pro Duo, а владельцам старых автомобилей предложат установить модернизированное оборудование на специальных условиях.

Поддержка обновлений беспроводным путем (Software Over The Air, SOTA) дебютировала на новом Land Rover Defender . А теперь эту возможность получат все автомобили JLR, оснащенные медиасистемами Touch Pro и Touch Pro Duo с двумя дисплеями, как на Range Rover Velar. Также стандартным для таких машин станет набор Smartphone Pack, добавляющий совместимость с технологией Apple CarPlay.

Владельцам старых автомобилей предложат переоборудовать их машины для поддержки SOTA, а также установить последние версии мультимедийных систем. По словам Jaguar Land Rover, с новым оборудованием смогут работать практически все модели, выпущенные с 2015 года — а это около полумиллиона автомобилей.

Внедрение SOTA стало частью глобальной стратегии концерна по переходу к цифровым сервисам. Первым такую возможность получил новый Defender, которому также досталась мультимедийная система Pivi Pro. Она отличается более простым и понятным интерфейсом, поддержкой Apple CarPlay, Android Auto, возможностью подключения двух смартфонов по Bluetooth и беспроводной зарядки.