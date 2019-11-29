«За что я ненавижу свой УАЗ»: ТОП-6 недостатков внедорожника

Автоблогер рассказал о всех отрицательных моментах, связанных у него с отечественным внедорожником УАЗ-3151.

В первую очередь, блогер с YouTube-канала «4x4 Life» отметил низкий уровень качества материалов и сборки. Особенно лакокрасочного покрытия УАЗа . Сколько бы тот не зачищал, обрабатывал и красил кузов автомобиля, он все равно ржавеет.

Второй недостаток внедорожника — это отсутствие комфорта. Оно и понятно, ведь изначально машину производили исключительно для армейских нужд и комфорт в ней не предусматривался изначально.

Пожаловался автоблогер и на печку, которая совсем плохо греет. И при минус 20 на улице, пассажиры, сидящие во втором ряду, замерзают однозначно.

Что еще неприятно удивило автовладельца, так это дороговизна запчастей на УАЗ. Стоимость их доходит до цены запчастей на иномарку, а качество намного хуже.

Пятый и весьма существенный недостаток — прожорливость УАЗа. Автомобиль вроде как легковой, а бензина «кушает» по бездорожью 20-25 литров на 100 километров.

«Газель» и та ест меньше», — жалуется автоблогер.

Негерметичный кузов, в который во время дождя попадает вода — еще один недостаток армейского внедорожника. Намокают и пассажиры вкупе с водителем, и сиденья, и окна потеют, ухудшается видимость.

Как отметил автовладелец, водитель УАЗа определенно должен быть рукастым, чтобы самостоятельно справляться с мелкими и более крупными поломками.