Блогера шокировал огромный пикап УАЗ «Патриот» 6×6

Автомобильный блогер провёл тест-драйв нового внедорожного «монстра» УАЗ Патриот 6х6.

Частный эксперт решил поделиться своими впечатлениями от нового российского пикапа УРСА ПК с колёсной формулой 6х6. Машина построена на базе популярного внедорожника УАЗ Патриот. Многие водители называют данный пикап «русским ответом Гелику». Примечательно, что стоимость новой модели УРСА составляет 3,7 млн рублей, что значительно ниже ценника Gelandewagen.

Отличительной особенностью машины является максимальная грузоподъёмность в 1 тонну чистого веса. Выдерживать подобную нагрузку удаётся благодаря установке уникальной российской системы заднекачающейся подвески. Общий вес не снаряжённого УРСА ПК 6х6 составляет 3 тонны.

Идея создать вездеход возникла из-за необходимости авторов возить большое количество грузов в труднодоступные места. Чтобы обеспечить бесперебойную работу подвески, производитель установил две раздаточные коробки передач, одна из которых взята из БТР.

Максимальная скорость машины на тяжёлом бездорожье составляет 92 км/ч. Однако авторы проекта предпочитают не ездить на подобной скорости, так как это довольно опасно.

После просмотра возможностей УРСА ПК 6х6, блогер был в большом восторге от отечественной разработки, которой не страшна вода, болото и грязь.