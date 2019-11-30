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Навели мосты 

Lenta.ru 2 часа назад
Откладывали 40 лет: в РФ появится гигантский мост
Фото: пресс-служба главы Республики Саха
В России намечается очередная стройка века — президент России Владимир Путин дал добро на завершение знаменитого моста через Лену в Якутии, который не могут построить с 1980-х годов. Строительство неоднократно откладывалось из-за дороговизны и приоритетности других проектов, например, Керченского моста. Однако теперь в Кремле готовы принять вызов и закончить долгожданный мегамост, заплатив за него астрономические 83 миллиарда рублей. Строить придется при сильнейших перепадах температур и в тяжелых условиях вечной мерзлоты, что сделает мост через Лену уникальным не только для страны, но и для мира. Знаменитый советский долгострой — в материале «Ленты.ру».
В настоящее время Якутск — единственный из ста крупнейших городов России, не имеющий круглогодичного наземного выхода на федеральную дорожную сеть, а значит, и постоянной экономической и физической связи с другими регионами России. Причина изоляции — река Лена, которая делит регион на две части. Весной и осенью, когда река становится несудоходной, левобережная часть оказывается буквально отрезанной от правобережной. В результате Якутск и порядка 600 тысяч человек, проживающих на левом берегу, не имеют выходов на федеральные трассы «Лена» и «Колыма» и Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, по которым осуществляется связь с соседними регионами.
Серьезных проблем с транспортной доступностью и перевозками Якутск не испытывает только зимой и летом, когда бесперебойное наземное сообщение с правой стороной осуществляется с помощью зимников (дорог, проложенных прямо по льду) и речных переправ. Однако в последние годы и этот способ сообщения дал сбой из-за обмеления Лены — в некоторых местах река стала слишком мелкой даже для речных паромов.
Единственным надежным способом бесперебойного сообщения между Якутском и правобережной частью становится авиация. Транспортная изоляция бьет по экономическому развитию региона — многочисленные месторождения угля и алмазов недоступны для разработки. Отсутствие стабильного сообщения между берегами реки бьет и по простым гражданам, которые ежегодно сталкиваются с резким ростом цен после закрытия речной переправы.
«Складское хранение в условиях Севера нереально дорогое, что в конечном итоге ложится в продажную стоимость товаров, которые оттуда выходят. У нас существует сезонное повышение цен перед каждым закрытием переправы, и, как показывает мой жизненный опыт, цены потом обратно не снижаются», — поясняла глава Якутска Сардана Авксентьева.
Якутск по соотношению зарплат и цен входит в пятерку самых дорогих городов России.

Советский долгострой

Необходимость изменить ситуацию была очевидна еще в середине 1980 годов — именно тогда впервые занялись проектом строительства моста через Лену. Первый мост был частью проекта Амуро-Якутской железнодорожной магистрали. С ее помощью хотели соединить левобережную Якутию, где находится Якутск, с правобережной, БАМом и Транссибом. Однако с распадом СССР строительство железной дороги замедлилось, и в итоге она была сдана только в 2018 году. В процессе реализации проекта из него исчез мост — от него пришлось отказаться из-за его дороговизны и сложнейших условий строительства (Якутск расположен в вечной мерзлоте и зоне высокой сейсмичности). Конечная железнодорожная станция на Амуро-Якутской железнодорожной магистрали в результате оказалась по другую сторону реки от Якутска — рядом с поселком городского типа Нижний Бестях.
В 2000-х проект моста возродился уже как самостоятельная концепция. В 2006-м предлагалось строить автомобильно-железнодорожный мост. Тогда его стоимость оценивалась в 15,4 миллиарда рублей, а сам переход планировали сдать к 2012 году. Был даже создан проект моста, однако построить его так и не удалось из-за отсутствия средств. В 2011 году обсуждался вариант строительства тоннеля под Леной, однако этот вариант быстро отмели из-за дороговизны и сложности строительства в условиях вечной мерзлоты, а также высокой стоимости эксплуатации тоннеля. В дальнейшем мост неоднократно порывались строить снова, однако стоимость строительства постоянно менялась.
В конце 2012 года Росавтодор оценивал проект возведения моста вместе с его эксплуатацией в 66,5 миллиарда рублей. А спустя всего несколько месяцев премьер Дмитрий Медведев уже называл цифру в 80 миллиардов рублей. Однако вскоре от планов строить мост пришлось и вовсе отказаться — после присоединения Крыма было принято решение вложить деньги в Керченский мост как более приоритетный, а мост через Лену ушел на горизонт 2020 года.
В 2018-м российские власти вернулись к обсуждению проекта через Лену, однако возможность появления моста все еще казалась сомнительной. Так, во время большой пресс-конференции в декабре президент России Владимир Путин отметил, что Ленский мост очень дорогой, и строить его нужно, только если расходы будут сопоставимы с эффектом для экономики. Летом 2019 года он еще раз подтвердил свою позицию, отметив при этом важность и необходимость мостового перехода для Якутска.
Перелом в истории Ленского моста наметился в августе — его внесли в проект нацпрограммы развития Дальневосточного федерального округа, и основные федеральные ведомства дали положительное заключение на строительство. Кроме того, мост поставили в «лист ожидания» на включение в Комплексный план модернизации инфраструктуры — один из нацпроектов, в рамках которого власти до 2024 году планируют увеличить транспортную и экономическую связанность регионов России. Окончательное решение было принято в ноябре 2019 года, когда президент официально поддержал строительство моста, заявив, что «ситуация созрела до реализации».

Дотянули

В 2019 году стоимость моста уже оценивается в 83 миллиарда рублей. Цифра кажется астрономической, учитывая, что от железнодорожного перехода было решено отказаться, и мост станет только автомобильным. Место под строительство моста уже выбрано — объект планируют возвести в районе села Старая Табага, которое входит к городской округ Якутска и расположено в 30 километрах южнее его. Село выбрано неслучайно — в этом месте ширина Лены составляет всего три километра, в то время как в районе Якутска она достигает 5-7 километров, а ниже по течению и вовсе 20 километров. По словам главы Якутии, строить планируют вантовый мост на трех опорах над рекой. Протяженность моста составит 3,12 километра, а длина подъездных дорог — 10,9 километра. Мост будет двухполосным — по одной полосе движения в каждую сторону.
Согласно планам российских властей, проект будут реализовывать на условиях государственно-частного партнерства. Капитальный грант на строительство моста составит 54,3 миллиарда рублей, из которых 47,9 миллиарда поступят из федерального бюджета, 6,4 миллиарда — из регионального. Остальные средства лягут на плечи инвестора (29,1 миллиарда рублей). Проектирование моста должно пройти в 2020-2021 годы, а непосредственно строительство — в 2021-2025 годы.
Ожидается, что интенсивность движения по мосту в первые годы эксплуатации будет более 1,5 миллиона автомобилей, 20 процентов машин будут грузовыми. К 2043 году трафик увеличится до двух миллионов автомобилей, а количество грузовиков, проходящих через мост, к этому моменту удвоится. Хотя в изначальных проектах предполагалось, что проезд по мосту будет бесплатным, в нынешней версии без оплаты по нему смогут проезжать только легковые автомобили. Грузовикам проезд по Ленскому мосту будет стоить от 944 до 2018 рублей в зависимости от габаритов, и до 2044 года общие сборы за проезд по Ленскому мосту могут составить 32 миллиарда рублей.
Проект позволит создать в Якутске транспортно-логистический узел, который объединит железнодорожные, речные и авиационные маршруты, автодороги «Вилюй», «Лена» и «Колыма», а также откроет левому берегу доступ к Транссибу, БАМу и портам Охотского моря. Помимо этого, объем грузоперевозок в регионе вырастет в три раза и составит шесть миллионов тонн в год. По прогнозу главы Якутии, валовый региональный продукт после ввода моста в эксплуатацию будет расти на 2,5-3 процента в год, а ежегодные затраты на северный завоз (мероприятия государства по обеспечению регионов Крайнего Севера основными жизненно важными товарами) снизятся на 4,1 миллиарда рублей. Кроме того, строительство моста обеспечит рост круглогодичной транспортной доступности с 21 процента в 2018 году до 83 в 2025-м. Также власти рассчитывают, что с появлением моста в Якутске исчезнет сезонное повышение цен, и каждая местная семья сможет экономить более пяти тысяч рублей в месяц.
В Якутске в связи с одобрением строительства моста буквально станцевали на радостях — мэр города пригласила в спортивный комплекс «Триумф» местных жителей, чтобы вместе исполнить традиционный древний якутский танец-хоровод осуохай. «Объединим наши мысли ради осуществления мечты! Бары кэлин (приходите все)», — сказала она. На мероприятие пришли 800 человек — одевшись в национальные костюмы и взявшись за руки, они устроили пляски в поддержку решения Владимира Путина.
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Теги:
Бортжурнал , Статьи , Дмитрий Медведев , Сардана Авксентьева , Владимир Путин , Lenta.ru
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