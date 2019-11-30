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Топ водительских ошибок на месте ДТП, приводящих к потере компенсаций 

Рамблер 1 час назад
Топ водительских ошибок на месте ДТП, приводящих к потере компенсаций
Фото: РИА Новости
Эксперты издания «Автовзгляд» перечислили самые распространённые ошибки автолюбителей на месте аварии, которые впоследствии приводят к потере денег.
Специалисты уверяют, что в первую очередь водителю, попавшему в ДТП, необходимо справиться с нахлынувшими эмоциями. Зачастую из-за несдержанности происходят разборки между автолюбителями, которые могут перерасти в мордобой. Как следствие может возникнуть дополнительное разбирательство, которе грозит водителям лишними проблемами.
Все своё внимание необходимо направить на заполнение первичной документации. Эксперты советуют не подписывать бумаги, в которых заполнены не все строчки или разделы. При этом нужно проконтролировать, чтобы произошедшие события были описаны в протоколе с детальной точностью. При этом особенно тщательно нужно проверить заполнение личных данных, поскольку даже незначительная на первый взгляд ошибка может привести к ненужным проблемам со страховщиками.
Вдвойне внимательнее нужно заполнять европротокол. Опытные водители напоминают, что в процессе принимают участие оба участника ДТП. При этом страховщикам особенно важно, чтобы были заполнены все поля и строчки, а также подробно перечислены повреждения авто и указаны обстоятельства аварии.
Схема ДТП, отмечают специалисты, должна быть нарисована шариковой ручкой без исправлений. При этом рисунок должен быть разборчивым и содержать все важные элементы дорожной обстановки, имеющие отношение к аварии: разметка, светофоры, знаки, здания, столбы и т.д.
Наконец, если водители на месте определили виновника ДТП, договорились о компенсации и не хотят оформлять аварию, в этом случае, чтобы впоследствии не остаться без денег, автолюбителям необходимо обменяться расписками.
Видео дня. Стали известны самые частые нарушения ПДД
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Бортжурнал , АвтоВзгляд
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