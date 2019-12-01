Помеха справа оказалась «выдумкой»

Понятие «помеха справа» не действует при повороте налево. Об этом пишет «АвтоВзгляд»

«Это понятие считается чуть ли не одним из краеугольных камней правил дорожного движения, но на самом деле его там вообще нет!» — заявил автор публикации.

По его словам, «о чем-то "правом"» в ПДД говорится в трех пунктах — 8.4 («при перестроении транспортных средств, движущихся попутно… уступить дорогу ТС, находящемуся справа»), 8.9 («когда траектории движения пересекаются… должен уступить водитель, к которому ТС приближается справа») и 13.11 («на перекрестке… обязан уступить дорогу ТС, приближающимся справа»).

Тем временем поворот налево и разворот упомянуты в пункте 13.12. Согласно ему, при совершении таковых водитель «обязан уступить дорогу ТС, движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо».