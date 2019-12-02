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Когда водитель обязан вносить изменения в ПТС? 

Car.ru 8 часов назад
Когда водитель обязан вносить изменения в ПТС?
Фото: Car.ru
Паспорт есть не только у человека. Он присутствует и у любого автомобиля и называется ПТС. Эту аббревиатуру знают многие. В ПТС указываются все характеристики транспортного средства, все индексы, номера установленных агрегатов и многое другое. Но есть некоторые нюансы.
Какие-то показатели могут с течением времени просто поменяться. Следствием этого является расхождение данных ПТС и реальных показателей. Нужно ли в таких случаях идти в МРЭО и получать новый паспорт или можно внести исправления в старый? Когда можно оставить все как есть?
В чем смысл этого документа? Все дело в том, что наличие ПТС означает то, что транспортное средство пригодно для эксплуатации. То есть автомобиль, при наличии этого документа, имеет возможность ездить по дорогам общего пользования.
Да и еще благодаря такой системе в государстве происходит надежная система учета. Сам по себе ПТС представляет собой бумажный лист, на котором есть графы, заполненные с помощью принтера. А есть и такой вариант, когда все сведения заполняются вручную, но ничего исправлять или зачеркивать в них нельзя. Какие данные могут измениться?
В любом случае марка, модель автомобиля всегда остаются постоянными, они никогда не меняются. Поменяться могут только лишь: тип транспортного средства, категория, номер двигателя, данные номерных агрегатов (кузова, рамы или шасси), цвет кузова автомобиля, мощность мотора, его рабочий объем, а также тип, экологический класс двигателя, допустимая максимальная масса, масса без нагрузки, данные о собственнике техники.
Когда нужно вносить изменения в ПТС? Порядок регистрации транспорта утвержден Постановлением Правительства РФ от 2018 года. Ставить на учет автомобиль после приобретения нужно в течение 10 суток, в течение этого же времени происходит и регистрация изменений в ПТС.
За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность. А размер штрафа за подобное нарушение может быть от 1500 до 2000 рублей. Отсюда следует, что при смене типа транспортного средства, его категории, цифр на номерных агрегатах, характеристик двигателя и данных о массе, внесение новых сведений в ПТС является обязательным. Отступление от этих правил влечет за собой ответственность в соответствии с законом.
Отдельно стоит сказать о номерных агрегатах. Раньше, помимо кузова, шасси и рамы к ним относился еще и двигатель. Цифры на нем подлежали обязательному учету. Теперь двигатель можно беспрепятственно поменять на новый. Несмотря на то, что его номер по-прежнему вносится в ПТС, при установке нового мотора отметку в МРЭО можно не проставлять. Это придется сделать только в случае продажи автомобиля. При смене фамилии, имени, отчества или прописки, посетить ГИБДД тоже нужно.
Итог. Серьезные изменения в устройстве автомобиля должны быть учтены. И сделать это можно только при помощи введения изменений в ПТС. Это очень удобная система учета, а скоро вообще может появиться новый электронный формат ПТС. Это существенно сэкономит время водителям и городским службам.
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Теги:
Бортжурнал , Правительство РФ , ГИБДД
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