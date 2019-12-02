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В России начал действовать запрет на летние шины 

Wroom.ru 4 часа назад
В России начал действовать запрет на летние шины
Фото: Wroom.ru
В течение трёх зимних месяцев водители обязаны ездить на зимних шинах, однако наказания за несоблюдение этого закона нет.
Начиная с первого декабря, российским автомобилистам запрещено ездить на летней резине. Согласно Техническому регламенту таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», шины, соответствующие зимнему сезону, должны иметь маркировку «M+S» (так могут обозначаться как зимняя, так и всесезонная резина) или значок снежинки в контуре горной вершины.
Период обязательного использования зимних или всесезонных шин продлится три месяца — декабрь, январь и февраль. Требования технического регламента распространяются на легковые автомобили, микроавтобусы вместимостью до восьми пассажиров и грузовики полной массой до 3,5 тонн.
При этом штраф или какое-то другое наказание за езду на шинах не по сезону до сих пор отсутствует. Ни в Кодексе об административных правонарушениях, ни в разделе «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации» Правил дорожного движения нет упоминаний об обязательном использовании зимних шин. А в Техническом регламенте никаких норм о наказаниях за его нарушение быть не может.
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Теги:
Бортжурнал
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