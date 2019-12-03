«Великое будущее»: как расширят БАМ и Транссиб

До 2024 года Россия намерена в полтора раза увеличить пропускную способность Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, сократить транзитное время контейнерных маршрутов с Дальнего Востока до западных границ России до 7 дней, а объем транзитных перевозок контейнеров увеличить в 4 раза. Такие планы прописаны в федеральном проекте «Железнодорожный транспорт и транзит».

В ближайшие пять лет Россия планирует крупные вложения в магистральную инфраструктуру. В рамках нацпроекта предполагается «связать» страну за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры.

«Железнодорожный транспорт и транзит» — один из федеральных проектов, на который потратят 1,3 трлн рублей.

К 2024 году пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей должна увеличиться в полтора раза до 180 млн тонн. Более эффективно должны применяться и железнодорожные подходы к морским портам Азово-Черноморского бассейна. Наконец, время перевозки контейнеров сократится до семи дней. Это касается в том числе транзита с Дальнего Востока до западной границы РФ. Объем перевозок к 2024 году должен увеличиться в 4 раза.

Увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба позволит снять инфраструктурные ограничения для развития экономики и раскрыть весь потенциал Дальнего Востока, ожидают в правительстве. Проект развития железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона стоит 520,5 млрд рублей.

Уже в 2020 году провозная способность Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей увеличится до 124,9 млн тонн, что на 66,8 млн тонн больше, чем в 2012 году. Для выполнения этой цели в следующем году предстоит ввести в эксплуатацию более 30 участков.

В рамках первого этапа модернизации БАМа и Транссиба уже построены и реконструированы 35 станций и 90 искусственных сооружений, писал «Коммерсантъ». Модернизировано 5,1 тыс. км пути, уложено 1,9 тыс. комплектов стрелочных переводов и 254,3 км вторых путей.

На БАМе планируется строительство второго Северомуйского тоннеля протяженность более 15 км. Он дополнит первый самый протяженный железнодорожный тоннель в России (15,3 км). Его ввод эксплуатацию позволил запустить безостановочное движение тяжеловесных грузовых поездов по БАМу. Тогда как второй тоннель провозную способность данного участка БАМа в шесть раза — с нынешних 16 млн тонн грузов в год до 100 млн тонн.

Развитие Байкало-Амурской магистрали называют «великим будущим России» — как и 45 лет назад, когда началось строительство. Реконструированная магистраль служит не только внутренним интересам страны, но и расширяет торговые связи с Китаем, Кореей, Японией.

Морские порты Азово-Черноморского бассейна также нуждаются в железнодорожных подходах, которые обеспечат еще большие объемы поставок. Дополнительная потребность в провозной способности оценивается в 50 млн тонн.

Объемы перевозок грузов железнодорожным транспортом через морские порты Азово-Черноморского бассейна (их 17) за последние 10 лет увеличились практически в 1,5 раза и достигли в прошлом году 84 млн т.

Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта и морских терминалов в рамках нацпроекта — это синхронизированный процесс. Дружба железнодорожников и портовиков обеспечит бесперебойного подвод грузов в российские порты.

Что касается контейнерных перевозок, их объем уже по итогам этого года вырастет на 11%. Всего объем перевозок транзитных контейнеров по сети достигнет 600 тысяч единиц. По словам министра транспорта Евгения Дитриха, контейнеры оцениваются сейчас «как самый, пожалуй, перспективный, оптимальный, и универсальный вид груза».

«Он позволяет оперативно реализовывать всевозможные логистические решения, управлять потоками, и сегодня в наибольшей степени удобен для длинного транзита из Китая в Европу», — отметил министр.

Увеличение объема контейнерных перевозок в 4 раза к 2024 году — до 1 млн 700 тысяч — предусмотрено майским указом президента РФ.

Транзит контейнеров имеет ключевое значение для роста экспортного потенциала страны. За период 2020-2022 годов погрузка на экспорт должна увеличиться на 2,5%.

«Это приведет к опережающему росту грузооборота с увеличением в доли экспорта угля в основном в направлении восточного полигона», — отмечал Дитрих.

Время перевозки контейнеров должно сократится до 7 дней — от крайней восточной точки России до крайне западной. Сегодня среднее время перевозки контейнеров с Дальнего Востока до западных границ страны составляет 13–20 дней. Ускорения перевозок планируется добиться в том числе за счет расширения и модернизации инфраструктуры. Это создание транспортно-логистических центров, организация грузовых маршрутов по расписанию и скоростных маршрутов между ними и строительство обходов городов.

Федеральный проект «Железнодорожный транспорт и транзит» является частью нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», на который выделено 3 трлн рублей. На железные дороги отведена почти половина этой суммы — 1,3 трлн рублей.