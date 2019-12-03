Куда деваются непроданные новые автомобили?

Каждая автомобильная марка стремится поднять свой имидж и продать как можно больше автомобилей, однако бывает и такое, что много новых транспортных средств остаются нереализованными и их в итоге распределяют несколькими методами или и вовсе оставляют на стоянках. Примечательно, что делается это все конфиденциально, ведь считается сильным ударом по имиджу компании.

Стимуляция рынка. Чтобы стимулировать продажи автомобилей, в каждой компании трудятся сотрудники маркетингового отдела. Именно они проводят опросы и определяют, каким тиражом выпустить ту или иную модель. Если маркетологи ошиблись, торговой марке придется стимулировать спрос на авто, для чего существует несколько методов: Постоянные обновления — каждый автопроизводитель старается идти в ногу со временем, постоянно демонстрируя уже знакомые модели в камуфляже и подогревая интерес публики к обновлениям. В итоге они могут коснуться только экстерьера или новой аудиосистемы, однако метод работает каждый раз, благодаря чему через три-пять лет эксплуатации, водители идут за новым экземпляром

Новые "старые" детали. Примечательный факт, что в США, доступный сейчас с 6-диапазонной КПП Hyundai Solaris, вышел сразу после премьеры модели, тогда как в России автомобиль предлагался с 4— или 5-скоростной трансмиссией. Увидев, что авто больше не продается, инженеры представили новую "старую" КПП и спрос на кроссовер снова поднялся

Срок эксплуатации. Немногие знают, что миллиардеры предпочитают ездить на раритетных моделях авто, хотя вполне могут позволить себе новые. Дело в том, что практически все новые машины рассчитаны на срок эксплуатации в 100-200 тысяч километров пробега, после этого они начинают буквально "сыпаться" со всех сторон, из-за чего владельцы покупают новые с гарантией Чтобы стимулировать продажи автомобилей, в каждой компании трудятся сотрудники маркетингового отдела. Именно они проводят опросы и определяют, каким тиражом выпустить ту или иную модель. Если маркетологи ошиблись, торговой марке придется стимулировать спрос на авто, для чего существует несколько методов:

Производители никогда не снижают цену своих машин. Несмотря на то, что модели не продаются, ни дилеры, ни производители, никогда не понизят ценник до приятной для покупателей суммы, что вполне логично по нескольким причинам. Стоит отметить прежде всего, что удешевление одного авто приведет к спросу на него, к примеру, в классе премиум. Тогда все модели, которые находятся ниже, придется тоже удешевить, что не принесет пользы компании.

С другой стороны, покупатели быстро привыкнут к пониженным ценам и вернуть прежние показатели будет достаточно проблематично, плюс ко всему, тогда производители не смогут из года в год поднимать стоимость своих транспортных средств.

В итоге работу потеряют сотрудники предприятий по сборке машин, ведь если их не будут покупать, они просто станут не нужны, компании станут банкротами, а работы лишатся также все сотрудники смежных с автоиндустрией сфер.

Куда девают непроданные авто. В США, Европе и России на самом деле есть целые поля с непроданными новыми автомобилями, которые просто стоят без дела. Продавать их по привлекательной цене никто не будет, но если машины не продаются, реализуют их несколькими способами.

К примеру, автомобильные компании устраивают акции и делают скидки, обычно перед Новым годом. К примеру, машин осталось мало и модель продавалась хорошо, ее реализуют с зимним комплектом шин, на что покупатели охотно соглашаются.

Если же такой ход не принес результата, к примеру маркетинговый отдел допустил ошибку и нужно реализовать много экземпляров, их попросту распродают по минимальным ценам среди работников компании и их родственников, делается все тихо и без шумихи.

Самый крайний ход — это разбор новых авто на запчасти, которые потом используют в новом цикле производства или же отправка их на специальные стоянки, где они попросту сгниют. Обычно моторы и все ликвидные комплектующие забирают, а кузова пускают под пресс. Стоит отметить, что бывает такое достаточно редко, и снова же, из-за ошибки маркетологов, которые дали неправильные расчеты.

Что же касается полей непроданных машин, они никогда не попадут к своим владельцам, а все делается конфиденциально и без огласки, ведь в противном случае это сильный удар по престижу производителя.

Итог. Многие автомобилисты задаются вопросом, куда в конечном итоге попадают новые непроданные машины. Как оказалось, есть несколько путей решения этой проблемы, к которым прибегают автокомпании, и самый радикальный из них — это поля новых, гниющих машин, которые никогда так и не попадут к своим владельцам, просто потому, что ни один производитель не признает свою ошибку.