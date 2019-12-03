Водителям пообещали новые штрафы

Журналисты издания Life рассказали читателям о новых штрафах, которые вступают в силу с 1 января 2020 года. Взыскания касаются владельцев коммерческого транспорта и автолюбителей, только что купивших машину.

По данным издания, с нового года автоинспекторы смогут штрафовать владельцев грузовых и пассажирских микроавтобусов, оставляющих автомобили на ночь в жилых дворах. Ранее взыскание распространялось только на юрлиц, с 1 января штраф от 1 до 5 тысяч рублей может быть наложен на физическое лицо. То же касается каршеринговых автомобилей.

Также в 2020 году ездить по дорогам общего пользования без номеров будет запрещено. При этом отговорка, мол, «только купил машину», на сотрудников ГИБДД больше действовать не будет. За провинность — штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав.

При этом авторы статьи отмечают, что в новом году вступят в силу ряд позитивных изменений для автовладельцев. Например, оформлять автомобили можно будет не только в регистрационных отделениях ГИБДД, но и в аккредитованных для этой цели компаниях. Также вырастет лимит выплат страховых компаний участникам ДТП с причинением вреда здоровью: с 500 тысяч рублей до двух миллионов.

Любителей ездить без полиса ОСАГО ждёт сюрприз: в столице нарушение теперь будет фиксироваться в том числе с помощью дорожных камер. А любителей тонировки ожидает поблажка — устранять излишнее затемнение стёкол нужно будет не на месте, а в течение суток, после оформления протокола.